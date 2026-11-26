Waze enrichit son système d’alertes en signalant désormais les passages piétons surélevés en Europe. Jusqu’ici, l’application de navigation les assimilait à de simples ralentisseurs, sans les distinguer sur sa carte.

© Gemini / Tom’s Guide

Waze continue de s’étoffer pour aider les conducteurs à mieux anticiper les dangers sur la route. Après avoir récemment introduit une alerte signalant un embouteillage à l’approche, l’application de cartographie peut désormais avertir les utilisateurs d’un autre type de danger : les passages piétons surélevés, conçus pour inciter les automobilistes à ralentir et sécuriser la traversée des usagers fragiles.

Jusqu’ici, Waze les assimilait à de simples ralentisseurs. Les conducteurs étaient donc avertis d’une surélévation de la chaussée, mais pas de la possibilité qu’un piéton traverse à cet endroit. Grâce à cette alerte spécifique, ils pourront désormais anticiper davantage et adapter leur vitesse en conséquence.

Waze vous aide désormais à repérer les passages piétons surélevés

C’est le site autoevolution qui a repéré l’arrivée de cette nouveauté sur le marché européen, aussi bien dans l’application mobile que sur Android Auto et Apple CarPlay. Il n’est pas nécessaire d’installer une version particulière de Waze : la nouvelle alerte se déploie directement côté serveur. Il est toutefois recommandé de maintenir l’application à jour pour bénéficier des derniers correctifs et améliorations.

Les passages piétons surélevés sont des aménagements permanents de la chaussée. Par conséquent, ils ne peuvent pas être signalés directement par les automobilistes pendant leur trajet. Ce sont les éditeurs bénévoles de la communauté Waze qui doivent les ajouter manuellement à la carte. La couverture n’est donc pas uniforme : certains passages surélevés sont signalés dans l’application, tandis que d’autres ne le sont pas encore.

Comment désactiver cette alerte

Alors que Waze multiplie déjà les notifications et les signalements, les conducteurs qui ne souhaitent pas recevoir cette nouvelle alerte peuvent la désactiver à tout moment en suivant ce chemin dans l’application : Paramètres > Alertes et signalements > Signalements > Éléments routiers > Passages piétons surélevés.

À l’avenir, Waze pourrait également renforcer la sécurité des cyclistes en affichant leur position sur la carte grâce aux montres Garmin.