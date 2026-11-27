Deux héros attachés par une corde, une montagne enneigée et une règle cruelle : quand l’un chute, l’autre suit. Le nouveau cadeau de l’Epic Games Store promet autant de fous rires que de disputes. Et la boutique glisse en prime un pack de bonus estimé à une centaine de dollars.

Bread & Fred est offert sur l’Epic Games Store jusqu’au 3 décembre. © Shutterstock

Depuis le jeudi 26 novembre à 17 h, l’Epic Games Store offre Bread & Fred, un jeu de plateforme coopératif habituellement vendu 13,49 €. Vous avez jusqu’au jeudi 3 décembre à 17 h pour l’ajouter à votre bibliothèque, où il restera pour de bon. La boutique distribue aussi un pack de contenus pour Firestone, un RPG gratuit.

Deux manchots encordés face à la montagne

Sorti sur PC en mai 2023, Bread & Fred est l’œuvre du studio barcelonais SandCastles Studio. Il est aujourd’hui édité par Atari sous son label Infogrames. Vous y guidez deux manchots reliés par une corde jusqu’au sommet d’une montagne. L’un s’ancre au sol pendant que l’autre prend de l’élan pour franchir le vide, et une seule erreur renvoie le duo loin en contrebas.

À deux, ou en solo avec un caillou

Le jeu se pratique à deux, sur le même écran ou en ligne. Faute de partenaire, vous pouvez attacher votre corde à Jeff, un rocher. Shacknews lui a donné 8/10, d’autres critiques pointent une escalade frustrante, et près de huit avis sur dix sont positifs sur Steam. Côté machine, il se contente de 2 Go de RAM et d’une GeForce GTX 960, et ses textes sont traduits en français.

Un pack Firestone estimé à 100 dollars

Firestone est un jeu gratuit de Holyday Studios où vos héros combattent même en votre absence. Le pack offert comprend un costume pour l’héroïne Talia, une trentaine de coffres d’équipement et 200 gemmes. Il suffit d’installer le jeu via l’Epic Games Store et de s’y connecter avant le 3 décembre. Les nouveaux venus doivent en plus atteindre l’étape 15.

Comment récupérer Bread & Fred gratuitement

Rendez-vous sur la fiche du jeu et cliquez sur « Obtenir ». L’authentification à deux facteurs doit être activée sur votre compte. D’après GameSpot, Strange Antiquities, un jeu d’énigmes dans une boutique d’antiquités occultes, prendra le relais du 3 au 10 décembre. D’ici là, d’autres jeux gratuits quittent Steam à la fin du mois, et toutes les offres de la boutique sont sur notre page Epic Games Store.

Source : Epic Games Store