GTA 6 ne nous permet pas de rejouer les missions alors que cela était possible dans GTA 5 et Red Dead Redemption 2. En privilégiant cette approche, Rockstar cherche à préserver l’impact de l’histoire et les conséquences de nos décisions.

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Si vous avez débuté l’aventure GTA 6, vous avez probablement remarqué qu’il n’était pas possible de recommencer les missions de l’histoire principale. C’est un changement notable par rapport aux précédents jeux du studio. Dans GTA 5 comme dans Red Dead Redemption 2, les joueurs pouvaient relancer librement les missions déjà terminées. Pourquoi Rockstar a-t-il décidé de se passer de cette fonctionnalité dans GTA 6 ?

Questionné à ce sujet par le média spécialisé Kotaku, Scott Butchard, directeur de la conception, explique que la rejouabilité des missions était une option “envisagée dès le début du développement”. Décision a finalement été prise de faire une croix dessus. “À mesure que le jeu prenait forme, cette fonctionnalité nous a semblé en contradiction avec l’histoire que nous voulions raconter et paraissait artificielle et déconnectée”, souligne le Senior Design Director.

GTA 6 : Rockstar privilégie l’immersion au détriment de la rejouabilité

D’après lui, “sortir de l’intrigue principale pour rejouer des missions aurait diminué sensiblement l’impact des choix faits en jeu”. Pour GTA 6, le studio a privilégié une narration immersive et évolutive. Au fil de votre progression et de vos choix, les relations entre les personnages changent, les décors se renouvellent et de nouveaux enjeux viennent rythmer l’aventure.

Une mission peut notamment être “le catalyseur qui fera passer d’une partie du jeu à une autre”, pointait ainsi Rob Nelson, codirecteur de Rockstar North. Pouvoir recommencer une mission viendrait ainsi briser cette continuité narrative et fragiliser l’immersion recherchée par le studio.

Il est donc préférable d’effectuer une sauvegarde avant chaque quête importante, afin de pouvoir éventuellement la relancer ultérieurement. S’il est peu probable que Rockstar finisse par autoriser la rejouablité des missions, une telle fonctionnalité devrait être développée par des moddeurs lorsque la version PC sera sortie.