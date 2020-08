Black Mirror : les épisodes de la série Netflix feraient partie de la même timeline, voici la chronologie

Les 22 épisodes de Black Mirror ont la particularité de présenter un casting, un décor et un scénario différents. Néanmoins, ils feraient partie de la même timeline de l’univers dystopique et sombre. Voici la chronologie des épisodes.

Créée par Charlie Brooker, la série Black Mirror est probablement l’une des plus originales de Netflix. À ce jour, 5 saisons et 22 épisodes sont disponibles sur la plateforme. Du fait de son univers dystopique, sombre et satirique, Black Mirror a beaucoup fait parler d’elle. Au premier abord, tous ses épisodes se situent dans leur propre univers et ne sont reliés d’aucune manière. Cependant, il se pourrait bien qu’ils soient tous connectés et partagent en réalité la même timeline. En effet, de nombreux easter eggs sont cachés dans plusieurs épisodes, faisant référence aux précédents. Nos confrères de Screen Rant ont analysé chaque épisode dans le but de mettre au point une chronologie.

Dans quel ordre faut-il regarder les épisodes de Black Mirror ?

Tout d’abord, la timeline de Black Mirror commence avec le film interactif sorti le 28 décembre 2018, « Bandersnatch ». D’ailleurs, Netflix aurait enregistré tous les choix des spectateurs. Ensuite, il faut logiquement regarder le premier épisode de la série, « L’Hymne National » (The National Anthem). Celui-ci se déroule au même moment que l’épisode 3 de la saison 3, « Tais-toi et danse » (Shut Up And Dance). Le prochain épisode à visionner est l’épisode 3 de la saison 2, « Le Show de Waldo » (The Waldo Moment), puis l’épisode 6 de la saison 3, « Haine Virtuelle » (Hated In The Nation).

Plusieurs années après, nous retrouvons une jeune femme amnésique enfermée dans une sorte de parc d’attractions qui a été condamnée à revivre chaque jour une chasse à l’homme après avoir torturé et assassiné une petite fille. Il s’agit de l’épisode 2 de la saison 2, « La Chasse » (White Bear). La timeline se poursuit avec « Phase d’essai » (Playtest), l’épisode 2 de la saison 3.

Voici le reste de la chronologie :

« Smithereens », épisode 2 de la saison 5

« Crocodile », épisode 3 de la saison 4

« Archange » (Arkangel), épisode 2 de la saison 4

« Bientôt de retour » (Be Right Back), épisode 1 de la saison 2

« Retour sur image » (The Entire History Of You), épisode 3 de la saison 1

« Christmas Special » (White Christmas), épisode 4 de la saison 2

« Rachel, Jack, and Ashley Too », épisode 3 de la saison 5

« San Junipero », épisode 4 de la saison 3

« Black Museum », épisode 6 de la saison 4

« USS Callister », épisode 1 de la saison 4

« Striking Vipers », épisode 1 de la saison 5

« Chute libre » (Nosedive), épisode 1 de la saison 3, se déroule au même moment que « Tuer sans état d’âme » (Men Against Fire), l’épisode 5 de la même saison

« 15 millions de mérites » (15 Million Merits), l’épisode 2 de la saison 1

« Metalhead », l’épisode 5 de la saison 4

La saison 6 est en pause pour le moment

Bien entendu, cette chronologie n’est pas officielle. Elle évoluera en fonction des éléments que nous retrouverons dans les prochains épisodes de la saison 6. À ce sujet, Charlie Brooker a décidé il y a quelques mois de mettre Black Mirror en pause. Selon lui, cette décision est logique, car ce n’est pas le moment idéal de raconter des « histoires sur l’effondrement des sociétés ». Il n’y a donc pour l’instant aucune date de sortie pour la sixième saison de Black Mirror. Si vous n’avez jamais regardé la série ou que vous souhaitez la visionner à nouveau, vous pouvez suivre l’ordre des épisodes que nous venons de vous présenter pour déceler plus facilement les easter eggs et vous rendre compte de la suite logique des évènements.

