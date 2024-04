Fallout : quand la série se déroule dans la chronologie des jeux vidéo ?

La série Fallout est canon et elle s’inscrit donc dans la chronologie des jeux vidéo. On vous explique à quel moment se déroule l’action de cette adaptation par rapport à tous les épisodes de la franchise vidéoludique.

Prime Video croit énormément à sa série Fallout, avançant même sa publication de 24 heures. Il faut dire qu’il s’agit d’une belle réussite dont la fin annonce un lieu emblématique pour la saison 2. Mais une question se pose : quand se déroule la série dans la chronologie des jeux vidéo ? Car oui, c’est confirmé, cette adaptation est canon. On vous explique tout avec quelques spoilers, autant prévenir.

Quand se déroule la série Fallout dans la chronologie des jeux vidéo ?

Dans l’univers Fallout, on ne connaît pas les personnes responsables de la guerre nucléaire, celles qui ont lancé la première bombe. Sauf que dans la série, une scène de l’épisode final laisse lourdement entendre que Vault-Tec est responsable pour que son business prospère. Bref, dans le canon de l’univers, l’entreprise à l’origine des abris est le grand méchant si l’on en croit la série qui s’inscrit totalement dedans.

Quant à la place de la série Fallout, elle se déroule en 2296. La fin du monde a eu lieu en 2077 (du moins, pour laisser place à un monde post-apocalyptique). L’adaptation est donc plus proche de Fallout 4 en termes de chronologie.

Fallout 76 : années 2102 à 2014

Fallout : année 2161

Fallout 2 : année 2241

Fallout 3 : année 2277

Fallout : New Vegas : année 2281

Fallout 4 : année 2287

Série Fallout : 2296

En termes de chronologie, la série Fallout est donc la plus éloignée de la première bombe nucléaire qui laissa place à un monde post-apocalyptique.

Quelle est l’histoire de la série Fallout ?

Fallout, la série comme les jeux, se déroule dans un univers alternatif au nôtre avec une esthétique des années 50. Le monde est en proie à de vives tensions et la menace nucléaire pèse comme jamais. Suite au largage de plusieurs bombes, les États-Unis sombrent dans le chaos tandis que quelques “chanceux” vivent dans des abris (où sont, en réalité, menées des expériences sur eux).

La série Fallout suit Lucy, résidente de l’Abri 33 obligée de sortir pour partir à la recherche de son père enlevé par une mystérieuse femme et des Raiders. Elle croise la route de Maximum, un apprenti de la Confrérie de l’Acier et la Goule, qui n’est autre que Cooper Howard, un ancien acteur ultra-populaire et mascotte de Vault-Tec avant la fin du monde. Très rapidement, leur destin se retrouve lié.