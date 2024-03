Black Mirror : la saison 7 est annoncée et elle arrive plus vite que prévu sur Netflix

En 2025, Netflix fait revenir une célèbre série d’anthologie avec la saison 7 de Black Mirror. Six nouveaux épisodes nous attendent, promettant, on l’espère, une plongée vertigineuse dans les méandres d’un futur où l’innovation se confond souvent avec la menace.

Black Mirror saison 7

Préparez-vous à plonger à nouveau dans le futur technologique dystopique de Black Mirror. Netflix a officiellement confirmé le retour de la série anthologique créée par Charlie Brooker pour une septième saison en 2025.

Si l’attente entre les saisons 5 et 6 a été particulièrement longue, les fans n’auront pas à patienter autant cette fois-ci. En effet, la saison 6 a été diffusée en 2023, il y a donc moins de deux ans.

Black Mirror : 6 nouveaux épisodes en 2025

La saison 7 de Black Mirror promet six épisodes palpitants, composés de récits originaux et percutants. Fidèle à son ADN, la série s’attaquera aux dérives de la technologie moderne, nous questionnant sur les dangers potentiels de l’innovation et son impact sur la société.

Cerise sur le gâteau pour les fans inconditionnels, l’un des épisodes sera une suite directe de USS Callister, l’un des épisodes les plus appréciés de la saison 4. Cette plongée dans l’univers dystopique du jeu vidéo promet de nouvelles aventures sombres et captivantes pour l’équipage.

Alors que les progrès technologiques s’accélèrent, Black Mirror s’annonce là encore comme un observateur privilégié de notre époque. L’intelligence artificielle, le métavers, la réalité virtuelle et augmentée, autant de sujets qui pourraient inspirer les scénarios de la saison 7 et nous amener à réfléchir aux conséquences de ces innovations sur notre humanité.

Black Mirror tire sa force de son format anthologique et la saison 7 promet de poursuivre cette tradition. Chaque épisode est une histoire indépendante, un récit unique qui explore un aspect différent de l’impact de la technologie sur nos vies. De la satire grinçante de White Bear à l’angoisse oppressante de Metalhead, la série nous offre une collection de récits inoubliables qui hantent longtemps après leur visionnage.

