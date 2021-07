Black Panther 2 : le script encore modifié pendant la production du film

C’est officiel, Black Panther : Wakanda Forever vient de démarrer sa production. Après le succès du premier opus, les fans espèrent désormais un projet à la hauteur. Seule ombre au tableau : le décès de Chadwick Boseman l’an passé, obligeant les studios à composer sans le héros de la saga. Si cette nouvelle mouture aura un fort impact culturel et social, elle devra aussi se réinventer pour contrer cette tragique disparition. Selon les informations délivrées par Kevin Feige, les prises de vues auraient déjà débutées à Atlanta.

Black Panther 2 : un scénario encore modifié – Crédit : Marvel Studios

La comédienne Angela Bassett, alias Ramonda, se laisse également aller à quelques confidences sur ce retour. En effet, cette dernière vient de révéler que le scénario de cette nouvelle aventure continue de subir de lourds changements, malgré le démarrage du tournage.

Black Panther 2 : un scénario revu et corrigé

« Je ne sais pas du tout à quoi va ressembler le film. Nous avons reçu cinq scénarios différents. Et un sixième serait déjà en route » témoigne Bassett. En lisant ses propos, difficile, à première vue, de savoir si la comédienne n’exagère pas un peu la réalité de la situation. Il faut surtout comprendre que l’équipe créative a révisé sa copie plusieurs fois pour obtenir le script parfait. Cette pratique est plus que courante dans le cinéma. Sans doute, n’est-il pas simple de garantir un second opus de la même qualité que le premier.

Le problème principal reste évidemment l’absence de Boseman. Sans héros, impossible d’écrire une simple histoire s’inscrivant dans la continuité du premier opus. On imagine aisément combien la tâche est difficile pour rester cohérent tout en offrant une intrigue forte. Pour l’heure, les studios ont divulgué un synopsis officiel. Mais celui-ci est à prendre avec des pincettes, si on en croit les déclarations de Bassett.

« Le Wakanda et Atlantis sont deux civilisations cachées qui disposent de technologies avancées et d’un arsenal militaire de pointe, et qui ont toutes deux choisi de se couper du reste du monde pour leur propre sécurité, mais aussi par peur. Le Wakanda avait peur que leur technologie soit utilisée à mauvais escient. Atlantis avait peur que les gens de la surface viennent visiter et désacraliser leur ville comme cela avait été le cas il y a si longtemps.Leurs craintes s’intensifient encore lorsque ces deux nations décident de s’affronter. L’histoire du Wakanda et celle d’Atlantis sont incroyablement liées et remontent à très loin. Si le Wakanda est la seule nation à posséder la technologie du Vibranium, son pouvoir est aujourd’hui connu du monde entier, et le père humain de Namor est envoyé à la recherche de ce matériau rare en Antarctique » peut-on ainsi lire sur un support Marvel.

Il faudra encore s’armer de patience pour découvrir le résultat final et savoir si Marvel a gagné son pari, en s’offrant un nouveau succès au box-office mondial.

