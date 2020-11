Black Panther 2 : Chadwick Boseman n’aura pas de doublure numérique

Chadwick Boseman (roi T’Challa) dans le film Black Panther – Crédit : Marvel Entertainment

Black Panther 2 a perdu Chadwick Boseman au mois d’août. L’acteur est décédé d’un cancer du côlon à l’âge de 43 ans. Sa disparition a ému les fans du monde entier. Les studios Marvel et les acteurs du MCU lui avaient rendu des hommages poignants. Marvel avait également décidé d’offrir tous les comics Black Panther aux fans du super-héros. Depuis le décès de Chadwick Boseman, l’avenir du film Black Panther 2 était incertain. De nombreux fans s’attendaient à ce que les studios Marvel aient recours aux images de synthèse pour continuer à faire vivre le roi T’Challa numériquement. Quant à elles, des sources proches de Disney affirmaient que la mort du roi T’Challa serait évoquée au début de l’intrigue avant de remplacer le personnage par sa sœur.

« Il n’y a qu’un seul Chadwick et il n’est plus avec nous »

La vice-présidente exécutive chargée de la production chez Marvel Studios, Victoria Alonso, a accordé une interview au journal argentin Clarín. Nos confrères de Deadline se sont chargés de traduire les propos du journal. Victoria Alonso a confirmé que la sequel du blockbuster Black Panther n’utilisera pas de doublure numérique de Chadwick Boseman. Elle a déclaré que : « il n’y a qu’un seul Chadwick et il n’est plus avec nous. Malheureusement, notre roi est mort dans la vraie vie, pas seulement dans la fiction ».

Cela confirme donc les informations des sources proches de Disney. Les premières minutes du film évoqueront sûrement le décès du personnage d’une manière très émouvante. L’intrigue se concentrera ensuite sur sa sœur qui est la princesse Shuri. Victoria Alonso a également ajouté dans l’interview que Chadwick Boseman « nous a emmené plus loin en tant qu’entreprise et il a laissé son moment dans l’Histoire ».

Le futur de Black Panther 2 n’est pas encore précis. Apparemment, Victoria Alonso ne sait pas non plus comment la suite du blockbuster va se dérouler. Elle a effectivement déclaré que : « nous prenons un peu de temps pour voir comment nous continuons l’histoire et comment honorer ce chapitre de ce qui nous est arrivé de manière inattendue, si douloureuse et terrible pour être honnête ». Récemment, l’actrice Letitia Wright qui incarne la princesse Shuri a assuré que l’équipe d’Avengers d’un prochain film du MCU sera entièrement féminine. Nous ne savons pas si ce film aura un quelconque lien avec Black Panther 2. En tout cas, le tournage de celui-ci est planifié en 2021 et sa sortie en salles est prévue pour le 26 mai 2022, mais elle risque d’être repoussée.

Source : GameSpot