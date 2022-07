Black Panther 2 : qui est Namor, le méchant aperçu dans le trailer ?

Crédit : Marvel Studios

Vous allez avoir des super-héros jusqu’en 2025 ! DC Comics et Marvel viennent de dévoiler un calendrier chargé en productions cinématographiques. Et pour le MCU, la phase 4 se termine avec Black Panther 2 dont le trailer rend hommage à Chadwick Boseman, l’interprète disparu de T’Challa. Cette vidéo nous a permis de découvrir Namor, l’un des membres des Illuminati. Un groupe aperçu au cinéma dans Doctor Strange 2. Mais qu’attendre de cet antagoniste ?

Un futur membre des Illuminati dans le MCU ?

Namor est le fils d’une mère Atlante et d’un père Mutant, comme les X-Men. Ce méchant peut voler grâce à ses ailes aux chevilles en plus d’une grande force couplée à sa vitesse accrue. Ses pouvoirs consistent à modifier la météo, parler aux animaux marins et bien plus encore. Si rien n’a été confirmé, la présence signalée des Mutants dans Miss Marvel sur Disney+ met sur la piste d’une itération similaire à celle des comics. Sans oublier que Professeur X apparaît dans Doctor Strange 2, preuve de leur existence dans le MCU.

L’antagoniste de Black Panther 2 pourrait intégrer un groupe Illuminati formé par le Stephen Strange de la timeline principale (Terre-616). Certains fans pensent que celui du multivers apparu dans Doctor Strange 2 (Terre-838) lui a donné envie de former sa propre équipe. Avec Namor comme membre une fois son conflit avec le Wakanda terminé (ou pas ?).

Black Panther 2 va terminer la phase 4 du MCU

L’expansion du MCU s’annonce jusqu’en 2025 avec une communauté toujours au rendez-vous. Mais en attendant de découvrir les phases 5 et 6, la quatrième se conclut par Black Panther 2. De quoi bien terminer cette courte période pas toujours bien reçue par les fans du côté des séries.

Ryan Coogler s’occupe à nouveau de ce long-métrage programmé pour le 3 novembre 2023. De quoi rassurer les fans inquiets d’un film en deçà du premier, plutôt apprécié.

