Black Panther : le teaser de Wakanda Forever est un hommage touchant à Chadwick Boseman

Le Comic-Con de San Diego s’est clôturé en beauté après avoir été absent pendant trois ans à cause de la pandémie. Les studios Marvel en ont profité pour dévoiler plusieurs bandes-annonces et teasers des phases 4, 5 et 6 du MCU. Après des teasers des Gardiens de la Galaxie Vol. 3 et de Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, les fans ont eu le droit à une bande-annonce de la série She-Hulk : Avocate avec Tatiana Maslany qui débarquera le 17 août sur Disney+. Marvel a terminé l’évènement avec le tout premier teaser de Black Panther : Wakanda Forever.

Black Panther : Wakanda Forever – Crédit : Marvel Entertainment

Le teaser de Wakanda Forever est un véritable hommage touchant à Chadwick Boseman, le célèbre acteur de Black Panther qui est décédé d’un cancer du côlon en 2020 à l’âge de 43 ans. La nouvelle de sa disparition et de son cancer resté secret avait secoué toute l’industrie du cinéma. Les studios Marvel et les acteurs du MCU lui avaient rendu un hommage poignant à l’époque.

Le teaser de Wakanda Forever honore la mémoire de Chadwick Boseman

Black Panther était déjà en développement quand Chadwick Boseman est mort. Le futur du super-héros était alors incertain. Le réalisateur Ryan Coogler et Kevin Feige de Marvel avaient néanmoins décidé de ne pas combler l’absence de l’acteur avec des images de synthèse. Le film a donc été modifié pour s’adapter au décès de l’acteur tout en restant cohérent dans l’histoire de Wakanda.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus, ce teaser est l’un des plus touchants que l’on ait pu voir jusqu’à présent. Avec « No Woman, No Cry » de Bob Marley en fond, le teaser fait ses adieux à l’interprète de T’Challa, alias Black Panther. On y voit même une fresque murale avec l’ancien roi du Wakanda. Sa mère Ramonda jouée par Angela Bassett et sa sœur Shuri interprétée par Letitia Wright pleurent sa perte. On aperçoit notamment Ramonda assise sur le trône. Elle déclare aussi que : « je suis la reine de la nation la plus puissante du monde et toute ma famille est partie. N’ai-je pas tout donné ? ».

Ryan Coogler s’est aussi exprimé à propos de Chadwick Boseman lors de la Comic-Con. « Je vous promets que je sens sa main sur moi en ce moment. La passion et le génie de Chad, sa culture et l’impact qu’il a eu sur cette industrie se feront sentir pour toujours. Nous avons mis notre amour pour Chadwick dans ce film. Nous y avons également mis notre passion », a-t-il déclaré. Enfin, Black Panther : Wakanda Forever sortira au cinéma le 11 novembre 2022.

Source : Ars Technica