Black Panther : Wakanda Forever ne ressemblera pas au premier film, prévient Winston Duke

À quelques mois de la sortie de Black Panther : Wakanda Forever au cinéma, l’acteur Winston Duke qui joue M’Baku dans le film demande aux fans de changer leurs attentes. Et pour cause, Wakanda Forever ne ressemblera pas au premier Black Panther.

Après le succès phénoménal rencontré par le premier Black Panther en 2018, puis le décès de l’acteur Chadwick Boseman qui interprétait le super-héros, le deuxième opus est très attendu par les fans. D’ailleurs, Marvel a déjà dévoilé le premier teaser du film qui est un véritable hommage touchant à Chadwick Boseman.

M’Baku (Winston Duke) dans Black Panther : Wakanda Forever – Crédit : Marvel Entertainment

Black Panther : Wakanda Forever sortira le 11 novembre 2022 au cinéma. En attendant, l’acteur Winston Duke prévient qu’il vaut mieux modérer ses attentes. En effet, Wakanda Forever ne ressemblera pas au Black Panther original. Il faut donc accepter que le film soit différent. Rappelons d’ailleurs que Chadwick Boseman n’aura pas de doublure numérique dans Wakanda Forever. Les studios Marvel ont refusé de combler l’absence de l’acteur disparu avec des images de synthèse.

Black Panther : Wakanda Forever a « évolué et il a changé », explique Winston Duke

À l’occasion d’une interview accordée à Entertainment Weekly, Winston Duke qui joue M’Baku a déclaré que : « il est également important d’abandonner toute attente que ce film soit Black Panther 1. Cela va être sa propre chose. Ce récit a évolué et il a changé, tout comme tous les personnages et les circonstances de Wakanda lui-même. Pour moi en particulier, j’ai juste dû abandonner l’attente que cela ressemble à quelque chose comme le premier film et permettre à ce film d’être sa propre chose ».

Au moins, Winston Duke est clair. Il ne faut pas aller voir Wakanda Forever au cinéma en espérant voir un film comme le premier Black Panther. En tout cas, cela n’empêche pas Wakanda Forever de rendre hommage à Chadwick Boseman. L’actrice Danai Gurira qui interprète la guerrière Okoye, l’ancien bras droit du roi T’Challa, l’a elle-même confirmé.

Selon elle, « la chose la plus importante, bien sûr, était d’honorer notre frère, notre chef et notre roi. C’était définitivement au premier plan de nos esprits et de nos cœurs. Il y a eu cet impact incroyable que le premier Black Panther a eu donc le besoin, je pense, était de vraiment solidifier que ces personnages et ce monde ont un arc. Ce n’était pas une chose mémorable d’une seule fois ».

Source : ComicBook