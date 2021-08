Black Panther 2 : une grosse scène d’action teasée en photo

Black Panther 2 prépare une grosse scène d’action – Crédit : Marvel Studios

Malgré le contexte pandémique actuel, Marvel Studios n’oublie pas de divertir ses fans. La quatrième phase du Marvel Cinematic Universe (MCU) est lancée avec Black Widow au cinéma. Sans oublier la sortie prochaine de Shang-Chi et celle de The Eternals. Disney+ a également mis les séries à l’honneur avec WandaVision, Le Faucon et le Soldat de l’Hiver et Loki. L’occasion d’introduire un nouvel adversaire pour les Avengers, Kang le Conquérant. En attendant d’en savoir plus sur cet ennemi majeur, Black Panther 2 (Black Panther : Wakanda Forever) est en tournage. Et avec la disparition de Chadwick Boseman, toute l’équipe souhaite lui rendre hommage. Aujourd’hui, une photo de tournage nous dévoile une scène d’action dans le film.

Des véhicules blindés aperçus sur le tournage de Black Panther 2

Looks like more movie filming in downtown #Worcester in the works. Commercial Street. #BlackPanther pic.twitter.com/jr15bhD2eT — telegramdotcom (@telegramdotcom) August 17, 2021

Les productions Marvel enchaînent les tournages et Black Panther 2 n’y échappe pas. Un film que l’on sait déjà extrêmement émouvant suite au décès brutal de l’interprète de T’Challa, Chadwick Boseman. L’acteur a signé sa dernière apparition dans What If… ?, prouvant que la violence n’est pas toujours la solution. Black Panther 2 va donc rendre hommage à l’héritage laissé par l’homme, tout en restant un blockbuster poursuivant sa mythologie.

Et comme toujours avec le MCU, de grosses scènes d’action seront présentes. L’une est actuellement tournée dans le Massachusetts, aux USA, sur le campus du MIT et ses environs. Comme le montre la publication ci-dessus, plusieurs véhicules blindés apparaissent, en plus d’une voiture de police. Il semblerait que Black Panther 2 prépare une séquence intense.

Un film hommage attendu par les fans

La disparition de Chadwick Boseman était inattendu… – Crédit : Marvel Studios

Black Panther 2 se veut un hommage à Chadwick Boseman. Après tout, le film s’appelle Black Panther : Wakanda Forever. Et Disney entretient le mystère, comme avec Spider-Man 3 et Doctor Strange 2. On ne sait pas quel virage va prendre le long-métrage avec la disparition tragique de son interprète.

Une chose reste sûre : le film va être un moment riche en émotion pour les fans. On imagine que Marvel Studios ne va pas oublier de saluer la mémoire de Chadwick Boseman. En peu d’apparitions dans la peau de T’Challa, l’acteur a marqué des millions de spectateurs.

