She-Hulk : Tatiana Maslany fait des révélations sur son personnage et son immense force

À un mois de la sortie de la série Marvel She-Hulk sur Disney+, l’actrice principale Tatiana Maslany fait quelques révélations sur son personnage. En plus d’avoir une immense force, She-Hulk n’a pas reçu d’entraînement adéquat de super-héros.

La nouvelle série Marvel She-Hulk : Avocate sera diffusée dès le 17 août 2022 sur Disney+. On a déjà eu droit à sa bande-annonce avec toutes les références cachées à Tony Stark, à l’Abomination et d’autres. En attendant la prochaine mini-série des studios Marvel, l’actrice Tatiana Maslany qui incarne la version féminine de Bruce Banner fait plusieurs révélations sur son personnage.

She-Hulk – Crédit : Marvel Entertainment

Dans la série Marvel, Jennifer Walters aka She-Hulk est la cousine de Bruce Banner. Avocate trentenaire et célibataire, Jennifer Walters se transforme en She-Hulk suite à une transfusion sanguine de son cousin pour sauver sa vie. Elle devra donc jongler entre sa vie d’avocate et sa nouvelle apparence de géant vert de 2 mètres de haut.

She-Hulk n’est « pas du tout une combattante entraînée », révèle Tatiana Maslany

Lors d’une interview accordée à Empire Magazine, Tatiana Maslany est revenue sur son personnage et surtout son immense force. Elle a aussi insisté sur le fait que She-Hulk n’a pas reçu d’entraînement de super-héros adéquat suite à sa transformation. « Elle n’est pas du tout une combattante entraînée ; elle pourrait simplement effleurer quelqu’un et il s’envolerait… c’est une avocate que vous ne voulez pas voir vous déclarer coupable », a déclaré Tatiana Maslany.

L’actrice a ensuite expliqué comment Jennifer Walters s’intégrera dans le reste du MCU. D’ailleurs, plusieurs personnages de l’univers cinématographique Marvel vont s’inviter dans la série. Quant à She-Hulk, Tatiana Maslany a expliqué que la super-héroïne est « l’antithèse de la plupart des récits de super-héros ». Jennifer Walters est dans le déni de sa transformation en She-Hulk. L’actrice a donc dû illustrer cette partie du personnage dans son rôle. « Pour moi, il s’agissait de rejeter ce qui s’était passé aussi longtemps que possible, car c’est ce qui cause la tension amusante entre Jennifer et She-Hulk », a précisé Tatiana Maslany.

Enfin, Tatiana Maslany sera accompagnée par Mark Ruffalo de retour dans le rôle de Hulk et Tim Roth dans celui d’Emil Blonsky aka l’Abomination. On retrouvera aussi Benedict Wong qui jouera une nouvelle fois Wong, l’acolyte de Doctor Strange. La série She-Hulk sera disponible dès le 17 août sur Disney+.

Source : CBR