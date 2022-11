Black Panther : une actrice dévoile en vidéo son entraînement sous-marin pour Wakanda Forever

Dernier film de la phase 4 du MCU, Black Panther : Wakanda Forever rend hommage à Chadwick Boseman, l’interprète de T’Challa tragiquement décédé en 2020. Dans le nouveau film de Marvel, c’est la princesse Shuri incarnée par Letitia Wright qui remplace son grand frère T’Challa dans le rôle de Black Panther. Le film a de nombreuses scènes sous-marines pour lesquelles les acteurs ou du moins certains d’entre eux ont suivi un entraînement physique intense.

Nakia dans Black Panther © Marvel Studios

Lupita Nyong’o qui joue la guerrière Nakia s’est beaucoup entraînée pour que son personnage soit le plus réaliste possible. Elle a suivi un entraînement sous-marin intense. Il lui a permis d’apprendre à retenir son souffle pendant de longues périodes et à porter des poids en marchant.

L’actrice Lupita Nyong’o s’est beaucoup entraînée pour « nager jusqu’à Talokan »

Lupita Nyong’o a partagé une vidéo de son entraînement sous-marin sur TikTok. Elle a écrit en description que : « Nager jusqu’à Talokan n’a pas été aussi facile qu’il n’y paraissait ! ». Dans Wakanda Forever, Talokan est une ville sous-marine cachée.

L’entraînement physique de Lupita Nyong’o consistait donc surtout à nager et à marcher sous l’eau en portant des poids. Elle a expliqué que son entraînement était « supervisé en toute sécurité » par XPT Life et Mark Roberts Fitness, ses coachs sportifs.

Nate Moore, vice-président de la production et du développement chez Marvel Studios et producteur de Wakanda Forever, avait déjà expliqué que Lupita Nyong’o s’était entraînée sous l’eau pour son rôle. Selon lui, « elle était tellement déterminée à être à l’aise dans l’eau. Elle voulait être aussi experte que possible. Et ça se voit. Elle était capable de faire des choses que les autres membres de la distribution ne faisaient pas parce qu’elle était tellement déterminée à encore plus loin pour s’assurer que ce personnage se sentait réel ». En tout cas, on peut dire que son entraînement intense a fait ses preuves dans Wakanda Forever. Son personnage Nakia semble effectivement très à l’aise dans l’eau.

