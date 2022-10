Black Panther 2 révèle la remplaçante de T’Challa dans un nouveau trailer

Voici la remplaçante du regretté héros incarné par Chadwick Boseman ! – Crédit ; capture d’écran YouTube

Le MCU poursuit son expansion sur Disney+ mais pas que. Depuis plusieurs mois, la phase 4 profite de nouveaux films pour introduire des héros et continuer l’épopée d’autres. Parmi les retours attendus, Black Panther 2 avec la promesse d’une nouvelle héroïne pour porter le costume depuis la disparition tragique de Chadwick Boseman.

Après un premier trailer salué par les fans, le futur long-métrage de Ryan Coogler s’offre une seconde vidéo. L’occasion de découvrir de nouvelles images dont celles de Namor, l’antagoniste de Wakanda Forever. Mais surtout l’identité de la nouvelle Black Panther…

Voici la remplaçante du regretté T’Challa

Marvel Studios vient de publier le nouveau trailer de Black Panther 2. On découvre une nation ébranlée par la mort de T’Challa puisque le film se veut un hommage à son interprète, Chadwick Boseman, décédé des suites d’un cancer. Pendant ce temps, Namor émerge de son royaume sous-marin pour attaquer le Wakanda. On retrouve d’autres personnages connus comme la reine Ramonda, Shuri ou encore Riri Williams et son costume façon Iron Man.

L’intrigue suit la nation du Wakanda qui doit se protéger de puissances mondiales suite à la mort de T’Challa. L’occasion de forger une nouvelle voie pour le royaume.

Mais la grande révélation de ce trailer reste le costume de la remplaçante de T’Challa. On découvre une tenue similaire à celle de Black Panther. Un respect de la volonté de l’équipe qui ne voulait pas remplacer l’interprète du héros, Chadwick Boseman, suite à sa mort. Le plus logique a été de laisser un autre personnage reprendre ce costume iconique.

Reste à savoir quel personnage se cache sous ce nouveau costume de Black Panther. Pour cela, rendez-vous dans les salles françaises à partir du 9 novembre 2022. Nul doute que les fans seront au rendez-vous pour découvrir cette aventure qui s’annonce encore plus ambitieuse.

Source : YouTube