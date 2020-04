Black Widow, Mulan, Doctor Strange 2 : voici les nouvelles dates de sortie des films Disney

Crédits : Marvel Entertainement & Walt Disney Studios

Vous le saviez déjà, on ne compte plus les films et séries qui sont reportés à cause de la pandémie de Covid-19. Le prochain blockbuster du MCU, Black Widow, était attendu pour le 29 avril, mais a été repoussé à une date ultérieure indéfinie il y a quelques jours. Du coup, c’est l’effet en cascade. Tous les autres films de la Phase 4 du MCU sont également impactés et ne pourront pas sortir en temps et en heure. Heureusement, Disney vient de briser l’attente interminable pour tous les fans. Nous connaissons enfin les nouvelles dates de sortie des films Marvel ainsi que celle de Mulan. Et il y a même du nouveau à propos de Captain Marvel 2.

Black Widow au cinéma et Mulan dans nos salles cet été

Commençons par le premier film de la Phase 4 du MCU, Black Widow. Contrairement aux dernières rumeurs qui laissaient suggérer une sortie sur Disney+, ce n’est pas le cas. Black Widow sortira bel et bien au cinéma, mais il va falloir patienter sept mois, jusqu’au 6 novembre 2020. Le film prend donc la place de The Eternals qui se retrouve catapulté en février 2021. La plupart des autres productions Marvel sont aussi repoussées de plusieurs mois afin de conserver l’ordre de sortie des films du MCU.

Néanmoins, Disney reste optimiste et compte bien sortir Mulan cet été au cinéma, le 24 juillet pour être précis. En ce qui concerne Les Gardiens de la Galaxie vol. 3, il n’a malheureusement pas encore de date de sortie puisque le réalisateur James Gunn a déclaré qu’il devait d’abord finir de travailler sur The Suicide Squad.

Quelle est la surprise alors ? Et bien, Disney vient d’annoncer officiellement la sortie de Captain Marvel 2 pour le 8 juillet 2022. Il va donc falloir patienter un peu avant de voir Brie Larson dans son rôle de superhéroïne. La production de ce blockbuster devrait d’ailleurs être totalement féminine. Voici donc la liste de toutes les nouvelles dates de sorties confirmées des films de Disney au cinéma :

Mulan : 24 juillet 2020

: 24 juillet 2020 Black Widow : 6 novembre 2020

: 6 novembre 2020 The Eternals : 12 février 2021

: 12 février 2021 Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings : 7 mai 2021

: 7 mai 2021 Doctor Strange in the Multiverse of Madness : 5 novembre 2021

: 5 novembre 2021 Thor : Love and Thunder : 18 février 2022

: 18 février 2022 Black Phanter 2 : 6 mai 2022 (la date n’a pas changé)

: 6 mai 2022 (la date n’a pas changé) Captain Marvel 2 : 8 juillet 2022

Source : Insider