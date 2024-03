Tesla veut apporter sa 5G privée dans ses voitures électriques

© Tesla

C’était en 2020 qu’un hacker avait trouvé des premiers signes de l’implémentation de la 5G dans les Tesla. Visiblement la firme veut passer à la vitesse supérieure. Tesla a été le premier constructeur automobile à inclure la connectivité internet dans tous ses véhicules, permettant des mises à jour logicielles à distance. Tesla travaille maintenant à l’implémentation d’une infrastructure “5G privée” qui sera connectée à ses véhicules électriques.

Si le fond de commerce de Tesla est avant tout les voitures, le constructeur a des ambitions dans d’autres domaines. Ses ingénieurs planchent actuellement sur un robot nommé Optimus, aussi connu sous le nom de Tesla Bot. Annoncé en 2021, ce robot a de quoi nourrir tous les fantasmes futuristes d’Elon Musk et devrait lui aussi recevoir cette fameuse 5G privée.

Tesla cherche un ingénieur spécialisé pour la connectivité

Pat Ruelke, ingénieur en chef du département IT Manufacturing Solutions Engineering de Tesla, révélait ce projet dans une offre d’emploi partagée sur LinkedIn et repérée par nos confrères d’Electrek. Dans sa publication, il indique chercher quelqu’un capable “d’amener la connectivité cellulaire des véhicules et d’Optimus à un niveau supérieur.” Il écrit :

Je suis à la recherche d’un as de l’ingénierie pour construire un service 5G privé transparent entre les produits Tesla et notre infrastructure 5G privée. Il s’agira de repousser les limites des faibles latences et des débits de données.

Nous vous passerons le blabla sur la motivation nécessaire à ce poste exigeant chez Tesla, mais la description du poste en elle-même donne plus de détails. Le constructeur automobile a besoin d’un ingénieur en intégration de systèmes cellulaires pour “offrir une expérience de connectivité optimale pour tous ses véhicules et Optimus dans les locaux de Tesla“.

Les responsabilités décrites impliquent surtout des procédures de test et de déploiement de la fonctionnalité “dans l’infrastructure du réseau 5G privé de Tesla“. Il ne s’agit pas là de concevoir le dispositif directement : la “5G privée” du constructeur est visiblement déjà en place. La tâche est donc déjà partiellement accomplie. Il n’y a plus qu’à l’intégrer et la tester dans les voitures comme le Model Y, véhicule le plus produit au monde.

Ce projet a donc pour but de connecter les robots et les véhicules de Tesla au réseau 5G de ses usines et centres de service. Toutefois, si les produits ont cette capacité sur un réseau privé, on peut supposer qu’ils pourront également se connecter aux réseaux publics et profiter des avantages du dernier standard de télécommunications.