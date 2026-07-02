Bon plan Air Fryer : le Ninja CRISPi portable 4-en-1 profite de 39% de remise sur Amazon !

La Ninja CRISPi est affichée à 109,99 € sur Amazon au lieu d’un prix conseillé de 179,99 €, soit 39 % de remise sur une friteuse sans huile portable au format compact qui va sans aucun doute vous facilitez la vie au quotidien !

Cuisiner croustillant sans bain d’huile et plus vite qu’au four : voilà ce qui a rendu les Air Fryer incontournables. Reste un obstacle que la plupart des modèles n’ont jamais vraiment résolu, celui de l’encombrement. Massifs, ils monopolisent le plan de travail et se rangent rarement ailleurs, un vrai frein dans les petites cuisines ou pour ceux qui manquent d’espace.

C’est précisément le problème que Ninja a cherché à résoudre avec le CRISPi. Plutôt qu’un appareil monobloc, la marque a conçu un système modulaire : un bloc moteur léger de 1 700 watts qui vient se fixer sur des récipients en verre, faciles à ranger et à transporter. Une approche originale qui repositionne la friteuse sans huile comme un appareil nomade, aussi à l’aise à la maison qu’au bureau ou en week-end.

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Un format nomade, des récipients en verre et 4 modes de cuisson

Le Ninja CRISPi repose sur un Power Pod de 1 700 watts qui se clipse sur l’un des deux récipients en verre fournis, de 1,4 L et 3,8 L, pour s’adapter aussi bien aux portions individuelles qu’aux repas familiaux. Les récipients CleanCrisp en verre non poreux constituent l’un des principaux arguments du produit : ils évitent les revêtements antiadhésifs classiques, se nettoient facilement et passent au lave-vaisselle.

Côté cuisson, l’appareil propose quatre modes : friture à l’air, rôtissage, maintien au chaud et fonction recroustiller pour réchauffer les restes sans les ramollir. Le pack inclut deux récipients en verre, deux plaques antiadhésives et deux couvercles de conservation, ce qui permet de cuire, transporter et conserver les aliments dans les mêmes contenants. Léger avec ses 3,81 kg et compact, l’ensemble se range facilement une fois le bloc moteur retiré. Un format pensé pour les petites cuisines, les studios ou les déplacements.

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Le bon moment pour l’adopter ?

Difficile de trouver plus polyvalent à ce tarif. Pour une personne seule, un couple ou une cuisine où chaque centimètre compte, le Air Fryer Ninja CRISPi coche beaucoup de cases : nomade, sans revêtement toxique, lavable au lave-vaisselle et vendue avec de quoi cuire comme conserver. La remise de 39 % par rapport au prix conseillé de 179,99 € la rend d’autant plus tentante. À 109,99 €, il reste un très bon point d’entrée dans l’univers Ninja !

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