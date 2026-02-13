Ninja lance son nouvel Airfryer CRISPi 4-en-1, et il est déjà en promotion chez Boulanger !

La friteuse sans huile NINJA CRISPi 4-in-1, nouveauté de la marque, est déjà proposée à 119,99 € au lieu de 179,99 € chez Boulanger ! Une remise de 60 € sur ce modèle compact et modulable qui mise sur la polyvalence et le design.

Les Airfryers continuent d’évoluer pour s’adapter aux cuisines modernes où le gain de place compte autant que les performances. Les nouveaux modèles cherchent à combiner puissance, praticité et formats plus compacts tout en conservant une cuisson rapide et homogène avec peu ou pas d’huile.

Avec le tout nouveau CRISPi 4-in-1, Ninja mise justement sur une approche plus flexible et portative que les Airfryers classiques. Affichée à 119,99 € au lieu de 179,99 €, cette nouveauté devient nettement plus accessible pour celles et ceux qui veulent un appareil polyvalent, design, et qui n’encombrera pas leur plan de travail !

Découvrir l’offre

Un système compact 4-en-1 pensé pour la polyvalence

La CRISPi 4-in-1 offre une puissance de 1 700 W et propose quatre modes de cuisson : Air Fry, Roast, Recrisp et Keep Warm. Il permet ainsi de frire sans huile, de rôtir, de redonner du croustillant ou de maintenir un plat au chaud selon les besoins. Son fonctionnement repose sur une circulation d’air chaud qui donne une texture dorée et homogène.

Ce modèle se distingue surtout par ses récipients en verre borosilicate interchangeables de 1,4 L et 3,8 L capables de supporter des écarts thermiques importants. Les aliments peuvent passer directement du réfrigérateur à la cuisson. Le petit format convient aux portions individuelles ou aux repas à emporter, tandis que le plus grand récipient s’adapte à un apéritif ou un dîner à partager.

Découvrir l’offre

Un design transparent, empilable et pratique au quotidien

Avec ses dimensions compactes, le CRISPi 4-in-1 trouve facilement sa place dans une petite cuisine. Son système empilable facilite le rangement, et les contenants ainsi que les plaques de cuisson sont compatibles lave-vaisselle ce qui simplifie l’entretien. Le récipient de 1,4 L dispose d’un couvercle étanche, pratique pour transporter un plat sans fuite.

Pensée pour un usage quotidien, cette nouveauté Ninja combine modularité et gain de place dans un format plus léger que les Airfryers traditionnels. À 119,99 € au lieu de 179,99 €, cette friteuse sans huile 4-en-1 représente une opportunité intéressante pour découvrir le nouveau système CRISPi à prix réduit.

À lire également : notre guide des meilleurs robots cuiseurs