Meilleurs AirFryer 2024 : quelle friteuse sans huile acheter ? 

Top 3 des meilleurs Airfryer (friteuses sans huile)

Philips Essential Airfryer HD9252/90, la valeur sûre 84.51€ Voir 76.95€ Voir 89.99€ Voir 98.79€ Voir 117.12€ Voir 122.50€ Voir Plus d'offres Ninja Air Fryer MAX AF160EU, le meilleur rapport qualité/prix 139.99€ Voir 90€ Voir 92€ Voir 134.50€ Voir 138€ Voir 142.20€ Voir 149.99€ Voir 149.99€ Voir 149.99€ Voir Plus d'offres Seb AH960800 Actifry Genius XL, la meilleure friteuse sans huile de Seb 229.99€ Voir 150€ Voir 229.99€ Voir 229.99€ Voir 229.99€ Voir 229.99€ Voir 281.46€ Voir Plus d'offres

Les friteuses sans huile sont devenues un appareil électroménager incontournable pour ceux qui souhaitent concilier gourmandise et alimentation saine. Grâce à la cuisson à l’aide d’air chaud pulsé, elles offrent une alternative moins grasse aux méthodes traditionnelles. D’ailleurs, on retrouve deux grandes catégories de modèles : les Air Fryer de Philips et les Actifry de Seb. Bien évidemment, d’autres marques proposent également des produits de qualité avec des technologies similaires.

C’est le cas du fabricant Ninja également réputé pour ses appareils de qualité. Enfin, avant de faire votre choix, il est important de prendre en compte le nombre de personnes présentes à la maison. En effet, la capacité de cuisson va différer d’une friteuse à l’autre. Pour finir, il faut également prendre en compte les fonctionnalités disponibles et les recettes réalisables avec son futur modèle. Découvrez notre comparatif des meilleures friteuses sans huile.

À lire aussi : notre sélection des meilleurs extracteurs de jus

Tristar FR-6980, le meilleur premier prix

Tristar FR-6980 Le meilleur premier prix € Tristar FR-6980 Friteuse sans huile… 49.99€

49.99€ Voir l’offre

49.99€ Voir l’offre

50.66€ Voir l’offre

56.51€ Voir l’offre On aime Compacte

Compacte Facile d’utilisation

Facile d’utilisation Cuve amovible pour faciliter le nettoyage

Cuve amovible pour faciliter le nettoyage Bon rapport qualité/prix pour un produit destiné à 2 personnes On n’aime pas Faible puissance

Faible puissance Faible qualité des finissions

Abordable et compacte, la friteuse Tristar FR-6980 a une capacité de 2 litres qui permet de réaliser des frites croustillantes (jusqu’à 500 grammes) avec peu ou pas d’huile. De plus, son petit prix en fait un modèle de choix pour les personnes au petit budget comme les étudiants. Dans tous les cas, nous sommes sur un produit destiné à un usage pour 2 personnes maximum.

Plus dans le détail, son panneau de commande analogique offre une grande facilité utilisation. Bien évidemment, on retrouve également un système de minuterie sur ce dernier. Ensuite, sa plage de température s’étend entre 80 et 220°C et l’on retrouve 6 programmes de cuisson différents (griller, cuire, rôtir, etc.). Cependant, petit prix oblige, la puissance reste limitée. En effet, il va falloir compter plus d’une vingtaine de minutes de cuisson pour préparer des frites.

Enfin, elle possède des dimensions compactes qui permettent de facilement l’intégrer à sa cuisine si l’on manque de place (25 x 25 x 30 cm). Pour finir, sa poignée reste froide, quelle que soit la température de l’appareil. Un petit plus pour cette friteuse sans huile abordable qui permet d’éviter les brûlures accidentelles à la main.

Xiaomi Smart Air Fryer Pro (4L), l’alternative abordable

Xiaomi Smart Air Fryer Pro (4L) L’alternative abordable € FRITEUSE SANS HUILE XIAOMI OB03360 108.90€

108.90€ Voir l’offre

79€ Voir l’offre

79€ Voir l’offre

101.70€ Voir l’offre

103.99€ Voir l’offre

105.90€ Voir l’offre

107.01€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Facile d’utilisation et silencieuse

Facile d’utilisation et silencieuse Suivre ses préparations sur l’application

Suivre ses préparations sur l’application Montée en température assez rapide

Montée en température assez rapide Nettoyage aisé

Nettoyage aisé Grand choix dans les préparations On n’aime pas Un peu trop petit pour un usage familial

Un peu trop petit pour un usage familial Cuisson peu homogène

Une fois n’est pas coutume, nous retrouvons un produit Xiaomi dans l’un de nos comparatifs. En effet, l’entreprise chinoise est peut-être réputée pour ses smartphones, mais elle dispose d’un catalogue important de produits électroménagers. Dans tous les cas, cette friteuse sans huile Smart Air Fryer Pro offre un excellent rapport qualité/prix. Nous vous proposons ici la version de 4 litres, mais si vous êtes nombreux à la maison, vous pouvez vous tourner vers le modèle de 6,5 litres que nous avons pu tester.

Côté technique, elle possède une puissance de 1600W avec une plage de température allant de 40 à 200°C. D’ailleurs, il est possible de régler cette dernière par palier de 5°C. De même, on retrouve un ensemble de 10 programmes dont certains sont dédiés aux préparations d’ailes de poulet, de crevettes et il est même possible de décongeler les aliments. Sur ce point, c’est un modèle très complet pour ce tarif.

Mais la particularité de cette friteuse est de pouvoir fonctionner en Wifi avec une application. Cela permet de suivre l’état de la préparation, mais dans l’ensemble cette fonctionnalité est un peu gadget. Par exemple, nous cherchons encore l’intérêt de pouvoir lancer la cuisson à distance. Pour finir, elle a également l’avantage d’être silencieuse avec une nuisance sonore ne dépassant pas 50 dB.

Philips Essential Airfryer HD9252/90, la valeur sûre

Philips Essential Airfryer HD9252/90 La valeur sûre € Philips Essential Airfryer L Avec… 84.51€

84.51€ Voir l’offre

76.95€ Voir l’offre

89.99€ Voir l’offre

98.79€ Voir l’offre

117.12€ Voir l’offre

122.50€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Facile d’utilisation

Facile d’utilisation Montée rapide en température

Montée rapide en température Possibilité de nettoyage au lave-vaisselle

Possibilité de nettoyage au lave-vaisselle Nombreuses fonctionnalités

Nombreuses fonctionnalités Application de recettes On n’aime pas Pas adaptée aux grandes familles

Cette friteuse sans huile de chez Philips offre une capacité de 4,1 litres et permet de cuire avec 90% de matières grasses en moins grâce à la technologie Rapid Air. Cela fonctionne avec tous les types de recettes, de quoi préparer des plats sains pour toute la famille. De plus, cette dernière permet de rapidement monter en température et d’éviter l’étape du préchauffage.

Ensuite, elle dispose d’une puissance de 1400W avec des températures pouvant atteindre 200°C. De plus, il est possible de réaliser 13 types de préparations. En effet, ce modèle peut décongeler, déshydrater, rôtir, dorer, réchauffer, etc. En résumé, c’est un produit particulièrement complet. Autre avantage de cette friteuse, il est possible de retirer la majorité des pièces et de les faire passer au lave-vaisselle. Un véritable plus pour éviter les corvées de vaisselle.

Sinon, une application de recette est disponible. Cette dernière va vous permettre d’exploiter au maximum les capacités de l’appareil. Cependant, il ne s’agit pas pour autant d’un produit connecté. Enfin, elle est équipée d’un écran numérique très facile à prendre en main. Dernier point, sa nuisance sonore ne dépasse pas les 50 dB, ce qui en fait un produit silencieux.

Ninja Air Fryer MAX AF160EU, le meilleur rapport qualité/prix

Ninja Air Fryer MAX AF160EU Le meilleur rapport qualité/prix € Ninja Air Fryer MAX Familiale, 5,2L,… 139.99€

139.99€ Voir l’offre

90€ Voir l’offre

92€ Voir l’offre

134.50€ Voir l’offre

138€ Voir l’offre

142.20€ Voir l’offre

149.99€ Voir l’offre

149.99€ Voir l’offre

149.99€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Bonne capacité (5,2 litres)

Bonne capacité (5,2 litres) Facile d’utilisation

Facile d’utilisation Silencieux

Silencieux Cuisson rapide

Cuisson rapide Facile à nettoyer On n’aime pas Encombrante

Encombrante Peu de fonctionnalités par rapport à d’autres modèles

Le Ninja AF160EU possède 6 fonctions de cuisson polyvalentes et un panier d’une capacité de 5,2 L, idéal pour les grandes quantités de nourriture. D’ailleurs, la marque annonce qu’il est possible de préparer jusqu’à 1,4 kg de frites. D’autre part, cette friteuse sans huile possède une grande puissance de 1750W avec des températures allant de 40 à 240°C.

Seul bémol, les degrés se règlent par tranches de 10, ce qui est un peu dommage. Ensuite au niveau des commandes, on retrouve des touches dédiées pour chaque action. Cela facilite la prise en main, mais précisons tout de même que les annotations sont en anglais. Mais à la pratique, pas besoin d’être bilingue pour l’utiliser efficacement. Enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez nettoyer la cuve au lave-vaisselle. Nous notons tout de même que cette dernière étant volumineuse, un lavage à la main est sûrement la meilleure solution.

D’autre part, elle est assez silencieuse avec une puissance sonore ne dépassant pas les 50 dB. Pour conclure, le fabricant annonce une excellente efficacité énergétique pour sa friteuse sans huile. En effet, elle permet de réaliser jusqu’à 75% d’économies sur votre facture par rapport à un four traditionnel. Un livre de recettes est également livré avec cet appareil.

Seb AH960800 Actifry Genius XL, la meilleure friteuse sans huile de Seb

Seb AH960800 Actifry Genius XL La meilleure friteuse sans huile de Seb € Seb Friteuse sans huile, 9 menus… 229.99€

229.99€ Voir l’offre

150€ Voir l’offre

229.99€ Voir l’offre

229.99€ Voir l’offre

229.99€ Voir l’offre

229.99€ Voir l’offre

281.46€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Grande capacité (jusqu’à 8 personnes)

Grande capacité (jusqu’à 8 personnes) Nombreuses préparations possibles

Nombreuses préparations possibles Facilité d’utilisation

Facilité d’utilisation Possibilité de nettoyer la cuve en lave-vaisselle

Possibilité de nettoyer la cuve en lave-vaisselle Cuisson homogène

Cuisson homogène « Made in France » On n’aime pas Bruyant

Avec une capacité de 1,7 kg, cette friteuse sans huile de Seb convient parfaitement aux familles nombreuses. En effet, le fabricant indique qu’elle est adaptée pour des préparations jusqu’à 8 personnes. Plus dans le détail, elle possède une puissance de 1700W et les températures peuvent varier entre 70 et 220°C. D’autre part, elle propose 9 menus automatiques et un bol amovible, ainsi qu’une option « frites maison » pour les amateurs de frites traditionnelles.

D’ailleurs, il faut seulement 2 cl d’huile pour lancer la préparation. En résumé, elle est parfaite pour réaliser des plats sains pour toute la famille. Sinon, elle possède un système de pales de brassage automatique qui évite toute intervention de votre part. Mais il est également possible de préparer des nems ou des samoussas avec cette machine. De plus, sa cuve amovible est adaptée pour un nettoyage en lave-vaisselle.

Pour la partie contrôle, on retrouve un écran LCD avec des commandes tactiles. Avec ce modèle, la prise en main se révèle très facile, même si vous n’avez pas l’habitude de ce type de produit. Enfin, comme souvent avec les machines Seb, cette friteuse sans huile est livrée avec un livre de 300 recettes. Si ces dernières ne vous suffisent pas, un plus grand choix de préparations est disponible sur une application dédiée.

Ninja Foodi Max DualZone AF400EU, la friteuse sans huile à double tiroir

Ninja Foodi MAX DualZone AF400EU La friteuse sans huile à double tiroir € Ninja Foodi MAX Dual Zone Air Fryer,… 249.99€

249.99€ Voir l’offre

162€ Voir l’offre

170€ Voir l’offre

249.99€ Voir l’offre

249.99€ Voir l’offre

302.69€ Voir l’offre

317.54€ Voir l’offre

487€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Doubles tiroirs indépendants

Doubles tiroirs indépendants Très facile d’utilisation

Très facile d’utilisation Très bonne puissance

Très bonne puissance Chauffe rapide

Chauffe rapide Parfait pour les grandes familles On n’aime pas Bruyante

Bruyante Encombrante

Pour conclure ce comparatif, nous vous proposons une friteuse sans huile haut de gamme un peu particulière, la Ninja Foodi AF300EU. Tout d’abord, cette dernière possède deux tiroirs de cuisson indépendants. Il est possible de les utiliser en même temps ou indépendamment, et ils disposent chacun d’une contenance de 4,75 litres.

Vous pouvez donc préparer des recettes pour un volume total de 9,5 litres. D’autre part, elle possède une puissance totale de 2470W avec des températures oscillant entre 40 et 240°C. Cependant, il faut régler les degrés par tranche de 10°C. Cependant, sa puissance et sa contenance sont ses principaux atouts. En effet, elle propose uniquement 6 fonctions de cuisson différentes. C’est basique, mais pour ce prix nous aurions apprécié plus de solutions. Sinon, le panneau de commande avec sa molette est très facile à prendre en main.

Même s’il y a deux tiroirs, nous n’avons pas rencontré de problème de ce côté-ci. Ensuite, le nettoyage peut directement se faire à la main ou via le lave-vaisselle. D’ailleurs, la présence d’un double tiroir signifie aussi le double de vaisselle à faire. Enfin, avec ce modèle, la nuisance sonore dépasse légèrement les 50 dB. Ce n’est pas très dérangeant, mais le bruit reste supérieur aux autres friteuses sans huile de notre sélection.

🍟 Qu’est-ce qu’une friteuse sans huile ?

Tout d’abord, les friteuses sans huile sont également connues sous les noms de friteuses à air chaud ou à circulation d’air chaud. Ces appareils ont été conçus pour frire les aliments avec un minium d’huile pour un résultat similaire aux appareils traditionnels. En effet, malgré cette dénomination, il faut toujours ajouter un peu d’huile. Mais nous reviendrons sur cette partie un peu plus bas dans cette FAQ. Plus dans le détail, elles utilisent de l’air pulsé à haute température et à grande vitesse. Cela permet aux aliments de garder leur croustillant à l’extérieur et leur moelleux à l’intérieur.

Cette technologie existe maintenant depuis quelques années et les fabricants Seb et Philips en sont les précurseurs. Aujourd’hui, de nombreuses marques proposent leurs modèles et elles disposent de nombreuses fonctionnalités. En effet, certaines friteuses sans huile sont capables de dorer, de déshydrater, décongeler ou même rôtir les aliments.

🤔 Quelles différences entre une friteuse sans huile et une friteuse traditionnelle ?

Comme vous pouvez vous en douter, la principale différence se trouve du côté de la quantité d’huile utilisée. Si l’on prend pour exemple les frites, ces dernières sont plongées dans un bain d’huile avec une friteuse traditionnelle. À l’inverse, les friteuses sans huile n’utilisent pas ou presque pas d’huile pour la préparation. En effet, les aliments sont chauffés grâce à de l’air chaud. Bien évidemment, cette différence va vous permettre de savourer de délicieuses préparations sans avoir à trop vous inquiéter de la quantité de matière grasse.

En résumé, la méthode diffère, mais le résultat est le même. D’ailleurs, actuellement, il est possible de préparer plus de recettes avec une friteuse sans huile qu’avec une friteuse traditionnelle. Enfin, notons qu’il est généralement moins dangereux d’utiliser la première. Un point à prendre en compte si vous avez des enfants à la maison.

Avant d’acheter votre première friteuse à huile, il y a plusieurs points à prendre en compte. Dans cette partie, nous vous avons listé les critères à surveiller.

Capacité : tout va dépendre du nombre de personnes présentes au domicile. Vous vous en doutez, plus vous êtes nombreux et plus vous aurez besoin d’une cuve importante. En termes de capacité, les modèles varient entre 500 grammes et plus de 1,5kg (dans le cas d’une réparation de frites).

tout va dépendre du nombre de personnes présentes au domicile. Vous vous en doutez, plus vous êtes nombreux et plus vous aurez besoin d’une cuve importante. En termes de capacité, les modèles varient entre 500 grammes et plus de 1,5kg (dans le cas d’une réparation de frites). Puissance : sur ce point c’est très simple, plus votre friteuse est puissante et plus rapidement les aliments vont chauffer. En moyenne, il est conseillé de se procurer une machine avec au moins 1400W de puissance.

sur ce point c’est très simple, plus votre friteuse est puissante et plus rapidement les aliments vont chauffer. En moyenne, il est conseillé de se procurer une machine avec au moins 1400W de puissance. Encombrement : cela peut paraître évident, mais il faut toujours vérifier les dimensions de votre modèle. En effet, il faut être certain de pouvoir l’installer convenablement dans sa cuisine.

cela peut paraître évident, mais il faut toujours vérifier les dimensions de votre modèle. En effet, il faut être certain de pouvoir l’installer convenablement dans sa cuisine. Fonctionnalités embarquées : actuellement, les friteuses sans huile ne sont pas juste capables de frire les aliments. Certaines ont des fonctions de maintien au chaud ou de brassage automatique. De même, il est parfois possible de griller, décongeler, réchauffer ou même dorer les aliments.

actuellement, les friteuses sans huile ne sont pas juste capables de frire les aliments. Certaines ont des fonctions de maintien au chaud ou de brassage automatique. De même, il est parfois possible de griller, décongeler, réchauffer ou même dorer les aliments. Nuisance sonore : on a tendance à l’oublier, mais ces machines sont assez bruyantes. Nous conseillons généralement de se procurer une friteuse avec une nuisance sonore inférieure à 50 dB. C’est important, car certaines recettes demandent plusieurs dizaines de minutes pour être prêtes.

Il s’agit ici des principaux facteurs à prendre en compte. Notons également que pour certaines préparations, il peut être nécessaire de se procurer des accessoires supplémentaires.

⛔️ N’y a-t-il vraiment pas d’huile dans une friteuse à air chaud ?

Malgré ce que leur nom peut indiquer, on retrouve toujours un peu d’huile dans les friteuses sans huile. Cependant, on est loin des quantités nécessaires à la préparation d’une friture avec un produit traditionnel. Elles sont des alternatives beaucoup plus saines. Mais si vous voulez un résultat de qualité, il est toujours conseillé d’utiliser un peu d’huile. En résumé, même si la quantité d’huile est moindre avec ces appareils, ceux-ci ne sont pas totalement dépourvus d’huile.

😋 Est-ce que les aliments ont le même goût avec une friteuse sans huile ?

Soyons tout de suite clairs sur cette partie, tout va dépendre du ressenti de chacun. Dans l’ensemble, la majorité des utilisateurs de friteuses sans huile ne se plaignent pas du goût des aliments. De même, la texture est généralement similaire avec ces derniers. En effet, si l’on prend une nouvelle fois l’exemple des frites, elles sont croquantes à l’extérieur et moelleuses à l’intérieur. Cependant, si vous êtes un puriste de la frite, peut-être qu’il vaut mieux rester sur la friteuse traditionnelle. Dans tous les cas, la qualité de la préparation va varier d’un modèle à l’autre. Certains sont plus performants que d’autres.

💨 Quelles différences entre Air Fryer et Actifry ?

L’Air Fryer et l’Actifry sont les deux technologies historiques utilisées par les friteuses sans huile. La première est la spécialité de Philips et la seconde du français Seb. Dans tous les cas, l’Actifry utilise un système de brassage des frites ce qui vous évite d’intervenir dans la préparation. Ensuite, l’Air Fryer embarque un panier dans lequel va circuler l’air chaud. Mais dans cette situation, vous allez devoir brasser vous-même les frites pendant la préparation. D’ailleurs, notons qu’il s’agit de la technologie la plus utilisée par les autres fabricants comme Xiaomi ou Ninja. Quoiqu’il arrive, les deux procédés sont assez similaires. Ici, tout va dépendre de vos préférences.

Comme tout produit électroménager, une friteuse sans huile nécessite un bon entretien pour garantir la durée de vie. Tout d’abord, il est conseillé de bien laver la cuve après chaque utilisation. Il est possible de nettoyer cette dernière au lave-vaisselle. Mais cette possibilité va varier d’un appareil à l’autre. Il ne faut pas non plus oublier de nettoyer l’intérieur de la machine. Il faut également faire attention aux résidus de graisse et s’assurer que le filtre à air n’est pas obstrué. Si vous assurez un bon entretien de votre friteuse sans huile, cette dernière va fonctionner pendant de nombreuses années.

À lire aussi :