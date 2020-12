Robot cuiseur : quels sont les meilleurs modèles de 2021 ?

Les robots-cuiseur se démocratisent et les prix dégringolent. Mais à quoi sert vraiment un robot-cuiseur ? Comment ça marche ? Les modèles à plus de 1000€ valent-ils le coup ? Thermomix, Cooking Chef ou encore Monsieur Cuisine, dans ce guide d’achat, nous avons testé plusieurs marques de robots-cuiseur afin de vous aider à faire votre choix.

Le robot-cuiseur est devenu en quelques années seulement La Star des cuisines. Aussi polyvalent que pratique, il se vend comme des petits pains (+7% en 2018/2017 selon GfK). Face à ce succès, il devient difficile de faire le tri entre les différents modèles, d’autant que l’écart de prix est parfois astronomique. Le prix d’un robot-cuiseur peut en effet varier entre 300€ et 1400€ d’une marque à l’autre. Il est donc important de tester des modèles avant de faire son choix et c’est ce que nous avons fait pour vous dans ce guide. Retrouvez ci-dessous notre sélection des meilleurs robots-cuiseurs.

Quels sont les meilleurs robots cuiseurs ?

ON AIME

✅ La facilité de prise en main

✅ L’efficacité

ON N’AIME PAS

❌ Le bruit assez prononcé

❌ Le prix élevé (2 à 3 fois plus cher que la concurrence)

Quelque peu bruyant et doté d’un bol de 2,2 litres « seulement, » le Thermomix TM6 n’en reste pas moins un robot efficace et facile à prendre en main, notamment avec Cookidoo. Des atouts qui se paient au prix fort.

ON AIME

✅ La cuisson efficace

✅ L’encombrement réduit

✅ La balance intégrée

ON N’AIME PAS

❌ Le fonctionnement basique, sans guide pour les recettes

Peu encombrant, plutôt silencieux et équipé d’une balance pour la pesée, le ClickChef propose en outre une cuisson efficace, le tout à un prix attractif. Un bon choix, à condition d’accepter de ne pas être guidé pour les recettes.

Kenwood KCook Multi Smart CCL455SI 679,99€ > Boulanger

ON AIME

✅ Le silence

✅ L’efficacité (il monte vite en température et est équipé d’un bras de cuisine)

ON N’AIME PAS

❌ Les balances externes et les commandes peu intuitives

Ce modèle connecté de Kenwood est équipé d’un bras qui permet d’émincer ou de râper tout en permettant une cuisson. Il monte vite en température et se révèle silencieux. Points faibles : la balance externe et les commandes peu intuitives.

Silvercrest Monsieur Cuisine Connect 549€ > Amazon

ON AIME

✅ Le rapport qualité/prix

✅ La simplicité d’emploi

ON N’AIME PAS

❌ Le gabarit imposant

Ce robot signé Lidl est gratifié d’un excellent rapport qualité/prix. On peut lui reprocher son gabarit, mais pour le reste – simplicité d’emploi, capacité du bol, silence… -il fait un quasi sans-faute.

Un robot-cuiseur, à quoi ça sert ?

Ca rissole, ça mijote, ça pétrit, ça broie, ça émulsionne, ça cuit à la vapeur parfois sur plusieurs étages – le panier, le Varoma et le plateau vapeur se superposent sur le Thermomix… Ces robots-cuiseurs ne sont pas multi-fonctions pour rien, donc. Mais certains le sont un peu plus que d’autres : le KCook Multi Smart de Kenwood permet en sus d’émincer, de râper ou de saisir un steak au fond de la cuve, une fois les couteaux retirés. Le Thermomix TM6 se distingue par ses modes de cuisson lente, sous vide, etc.

Les températures maximales sont de l’ordre de 120/130°C, le Thermomix TM6 pouvant atteindre 160°C, uniquement à partir d’une recette guidée, par sécurité. Le KCook Multi Smart de Kenwood va même jusqu’180°C pour les fritures. On peut également peser les ingrédients directement sur le robot (Thermomix, Monsieur Cuisine) ou à partir d’une balance externe (KCook Multi Smart), un système moins pratique.

De façon générale, la polyvalence est un critère prioritaire, fonction des affinités culinaires de chacun. Un robot-cuiseur n’est pas le produit-miracle pour autant : il a besoin au moins d’un four à ses côtés pour bien des recettes, comme les pâtisseries et les gratins.

Le KCook Multi Smart CCL445SI est capable d’émincer des légumes. Une possibilité qui n’est pas si répandue pour un robot-cuiseur – Crédit : Kenwood

Quelle capacité faut-il ?

La contenance de la cuve varie d’environ 2 litres à plus de 4 litres pour les modèles les plus généreux. De quoi nourrir quatre à six personnes avec un seul repas, selon les appétits. Attention, la valeur nominale est à nuancer. Par exemple, Kenwood indique une capacité de 4,5 litres, limitée à 2,6 litres pour la cuisson. Sinon, ça pourrait déborder.

Comment s’en sert-on ?

Certains modèles récents disposent d’un écran tactile de bonne taille (7 pouces) couplé à quelques boutons ou à une molette. Pour peu que l’on soit coutumier des tablettes tactiles, la navigation parmi les recettes et la sélection des fonctions manuelles – minuterie, vitesse de rotation, température, pesée, etc – ou des modes programmés ne posent guère de difficulté.

Ce n’est plus un équipement réservé aux robots haut de gamme, puisque le Monsieur Cuisine Connect de Lidl, est pareillement outillé, malgré son prix plus doux. Son micro suggère d’autre part l’arrivée prochaine de la commande vocale. Un petit afficheur accompagné de quelques touches mécaniques est une option plus basique, choisie par Kenwood pour le KCook Multi Smart et par Moulinex pour le ClickChef.

Un écran tactile et une molette-poussoir : le Monsieur Cuisine Connect de Lidl adopte des commandes comparables à celles du Thermomix TM6. Un système qui se révèle intuitif. Crédit : Lidl

A quoi sert la connexion Internet ?

Disponible sur certains robots, elle n’est pas indispensable, mais apporte quelques bénéfices pratiques. Connecté au Wifi, le Thermomix TM6 donne accès à la plateforme Cookidoo (service payant à 36 €/an) et à son catalogue riche de plusieurs dizaines de milliers de recettes. Le site web de Thermomix est en quelque sorte dupliqué sur la tablette du robot-cuiseur.

Le Monsieur Cuisine Connect reprend peu ou prou le même principe. Idem pour le KCook Multi Smart – des centaines de recettes décrites pas-à-pas – si ce n’est que l’interface s’affiche sur le smartphone de l’utilisateur. A signaler : le Wifi permet de maintenir à jour le logiciel du robot-cuiseur.

Comment ça se nettoie ?

Une fonction d’auto-nettoyage est parfois disponible : le robot se met en route quelques minutes pour dégraisser la cuve, partiellement remplie d’eau et de liquide vaisselle. Suffisant quand le plat cuisiné au préalable n’était pas trop salissant (soupe…). La pâte à pain risque de coller davantage et réclame de l’huile de coude. Sinon, la plupart des éléments et accessoires passent au lave-vaisselle, mais une vaisselle manuelle est conseillée pour préserver la tenue des plastiques notamment.

Certains robots bénéficient d’un pré-nettoyage automatique de la cuve. La plupart des accessoires passent au lave-vaisselle, mais un lavage dans l’évier est conseillé. Crédit : Vorwerk

C’est bruyant ?

Dès qu’une recette commence, les couteaux entrent en rotation au fond de la cuve inox, dont la constitution métallique favorise la propagation du son. Le bruit est supportable pendant le mijotage d’un plat (mais peut finir par taper sur le système si on reste à proximité), intense pendant le hachage à plein régime d’un ingrédient, opération rapide heureusement. Le Thermomix est réputé bruyant, les robots de Kenwood et Moulinex se font plus discrets.

C’est encombrant ?

Un robot-cuiseur est charpenté – environ 30 cm de large – et pèse pas loin d’une dizaine de kilos. Il faut donc lui prévoir de l’espace sur le plan de travail de la cuisine. Et non loin d’une prise électrique, cela va de soi.

Robot-cuiseur : n’est-ce pas trop cher ?

A en juger par le prix d’un Thermomix TM6 – 1300 € – il est difficile de le nier. L’arrivée récente et percutante de Lidl, spécialiste des petits prix, devrait toutefois contribuer à démocratiser ce type de produit, assez élitiste.

Signalons que le Thermomix TM5 n’est plus fabriqué mais se négocie moitié moins cher que son successeur sur le marché de l’occasion. Une bonne affaire. Les clés-recettes sont toujours disponibles, même si les collections ne sont plus renouvelées.