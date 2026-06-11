Bon plan Air Fryer : jusqu’à 15 % de remise sur les friteuses sans huile Bosch !

Bosch propose jusqu’au 19 juillet 15 % de réduction sur quatre de ses friteuses sans huile. Une offre qui coïncide parfaitement avec la Coupe du Monde de football et qui permet de s’équiper d’un appareil fiable et bien fini à prix réduit, juste à temps pour les soirées de matchs !

Difficile de trouver meilleur timing pour craquer sur un Air Fryer. Avec l’été qui s’installe et les matchs qui s’enchaînent, la question du ravitaillement devient vite stratégique : nuggets, frites, ailes de poulet, le tout prêt en quelques minutes sans bain d’huile ni surveillance. Les friteuses sans huile se sont imposées comme des alliées incontournables des grandes tablées improvisées, et Bosch en profite pour mettre en avant sa gamme avec une promotion très intéressante (à condition de ne pas oublier le code Promo FRY15).

La marque allemande, reconnue pour la fiabilité et la longévité de ses appareils électroménagers, propose une gamme Air Fryer qui mise sur la qualité de fabrication, les finitions soignées et les performances. Avec quatre modèles en promotion couvrant tous les profils d’utilisation, de l’usage solo aux grandes tablées familiales, il y en a pour tous les besoins.

Quatre modèles en promotion, de 89 € à 186 € avec le code FRY15

Série 4 Friteuse sans huile Noir (avec grille de cuisson)

C’est le point d’entrée de l’offre : affiché à 105 € sur le site Bosch, il passe à 89,25 € avec le code FRY15. Compact et efficace, il convient parfaitement pour deux à quatre personnes et couvre les usages du quotidien sans encombrer le plan de travail.

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Série 4 Friteuse sans huile Noir (avec Set grillades)

Ce modèle descend quant à lui à 93,50 € au lieu de 110 €. Il embarque un écran tactile, 7 programmes prédéfinis et une double résistance pour une cuisson uniforme, avec des fonctions décongélation et maintien au chaud. Il est livré avec un set grillades (grille surélevée + brochettes).

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Série 6 Friteuse sans huile Noir (avec Set grillades)

C’est la référence la plus polyvalente de la sélection : à 119 € au lieu de 140 €, il offre une capacité XXL suffisante pour six à huit personnes, une vitre de cuisson éclairée pour surveiller la cuisson sans ouvrir le tiroir, et une note de 4,8/5 sur 267 avis. Le meilleur rapport capacité/prix de la sélection.

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Série 6 Air Fryer double bac vertical Noir

C’est la nouveauté de la gamme, à 186,99 € au lieu de 219,99 €, c’est le seul modèle à double tiroir vertical de la sélection, permettant de cuire deux aliments simultanément à des températures différentes avec synchronisation de fin de cuisson. Il arbore également la certification 100 % PFAS free, un gage de qualité pour les matériaux en contact avec les aliments.

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Comment profiter de l’offre ?

Il suffit de se rendre sur le site officiel Bosch, d’ajouter le modèle souhaité au panier et d’entrer le code FRY15 au moment du paiement pour obtenir 15 % de réduction. L’offre est valable du 11 juin au 19 juillet inclus, soit tout au long de la Coupe du Monde. La livraison est offerte dès 50 € d’achat et le retour est possible jusqu’à 30 jours après réception.