Bon plan aspirateur robot : le Roborock Qrevo S Pro avec station tout-en-un chute à 389 € sur Amazon !

Le Roborock Qrevo S Pro est affiché à 389,99 € sur Amazon au lieu de 589,99 €, soit 200 € de remise sur un robot aspirateur laveur haut de gamme livré avec sa station tout-en-un. Ce modèle s’impose clairement comme l’une des meilleures affaires du moment sur ce segment.

Les robots aspirateurs laveurs avec station tout-en-un ont profondément changés la corvée du ménage. Là où les premiers robots se contentaient d’aspirer avant de retourner se garer, les modèles actuels vident automatiquement leur bac à poussière, lavent leurs serpillières à l’eau chaude et les sèchent pour éviter les mauvaises odeurs, le tout sans la moindre intervention pendant plusieurs semaines. Un confort d’usage qui explique l’engouement pour ces appareils, particulièrement dans les foyers actifs ou avec animaux de compagnie.

Roborock fait partie des marques les plus réputées de la catégorie, régulièrement citée parmi les références en matière de navigation et de performances de nettoyage. La gamme Qrevo se positionne sur le créneau du bon rapport fonctionnalités/prix, en proposant l’essentiel des technologies haut de gamme de la marque sans atteindre les tarifs des modèles les plus onéreux. Le Qrevo S Pro, version améliorée du QV 35A, en est l’une des expressions les plus abouties.

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18 500 Pa, station autonettoyante à 75 °C et navigation intelligente

Le Qrevo S Pro développe une puissance d’aspiration de 18 500 Pa, suffisante pour capturer poussière, miettes, litière et poils d’animaux aussi bien sur sols durs que sur tapis. Son système anti-emmêlement, avec brosse latérale et brosse principale entièrement en caoutchouc, limite l’enroulement des cheveux pour réduire l’entretien manuel. Le lavage est assuré par deux serpillières rotatives avec débit d’eau réglable et un relevage de 10 mm pour préserver les tapis. Avec un profil de seulement 9,65 cm, le robot se glisse sous les lits et les canapés, et son évitement d’obstacles Reactive Tech contourne chaussures, jouets et pieds de meubles.

La station tout-en-un prend en charge l’essentiel des tâches d’entretien : auto nettoyage des serpillières à haute température (75 °C), séchage à l’air chaud (45 °C) et vidange automatique de la poussière jusqu’à 65 jours d’autonomie. Le système SmartPlan 2.0 basé sur l’IA ajuste automatiquement les paramètres de nettoyage selon la configuration du logement, les types de sols et l’historique des sessions. Le robot gère la cartographie multi-étages jusqu’à 4 niveaux, se pilote depuis l’application Roborock et affiche un niveau sonore de seulement 55 dB.

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Craquez-vite, il n’y en aura pas pour tout le modne !

À 389,99 € au lieu de 589,99 €, le Roborock Qrevo S Pro profite d’une remise de 34 % sur Amazon, soit 200 € d’économie sur un robot aspirateur laveur complet avec station tout-en-un. Avec son aspiration de 18 500 Pa, son autonettoyage à l’eau chaude, son séchage à l’air chaud et sa vidange automatique, il y a de quoi être séduit ! Si vous cherchez à déléguer entièrement l’entretien de vos sols sans exploser votre budget, cette offre fait partie des plus intéressantes du moment.

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