Les meilleurs aspirateurs laveurs de sol : comparatif 2022

Verdict :

Pour environ 200 euros, le Rowenta Clean & Steam Revolution fait l’exploit de nettoyer à la vapeur et d’aspirer la poussière en même temps. Cet appareil vous permet de nettoyer vos sols sans utiliser de détergent. On aurait certes préféré une fonction aspirateur plus développée et une meilleure maniabilité, mais difficile d’en demander plus pour ce prix. Si vous habitez dans une petite surface, c’est l’appareil idéal pour effectuer rapidement votre lavage de sol.