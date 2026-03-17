Bon plan aspirateur robot : 250 € de remise sur l’Ecovacs Deebot T30C Gen 2 et sa station OMNI !

L’Ecovacs Deebot T30C Gen 2 est affiché à 349 € chez Boulanger au lieu de 599 €, soit une remise de 250 € sur un aspirateur robot laveur haut de gamme livré avec sa station OMNI tout-en-un. À ce tarif, il s’impose comme l’une des meilleures affaires du moment.

Les aspirateurs robots laveurs ont profondément changé la façon dont on entretient son intérieur. Là où les premiers modèles se contentaient d’aspirer en ligne droite sans trop d’intelligence, les générations actuelles cartographient votre logement en 3D, distinguent les pièces, évitent les obstacles en temps réel et lavent les sols en même temps qu’ils aspirent. Le tout en totale autonomie.

Ecovacs fait partie des marques qui ont largement contribué à démocratiser ce segment, en proposant des robots de plus en plus complets à des prix progressivement accessibles. La gamme Deebot T, positionnée en haut de gamme chez le fabricant, intègre les technologies les plus avancées de la marque : navigation laser, station multifonction et systèmes anti-emmêlement brevetés.

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Un robot qui aspire, lave et s’entretient seul

Le Deebot T30C Gen 2 développe une puissance d’aspiration de 20 000 pascals, suffisante pour traiter tous types de sols, y compris les moquettes et les tapis. Sa brosse principale intègre la technologie ZeroTangle 3.0 avec une structure Triple-V qui démêle activement les cheveux pour éviter qu’ils ne se coincent. Le lavage est assuré par deux serpillières rotatives capables de se relever jusqu’à 9 mm pour préserver les tapis. La navigation s’appuie sur un laser qui cartographie votre logement en 3D, gère jusqu’à quatre étages et permet de programmer le nettoyage pièce par pièce ou zone par zone depuis l’application Ecovacs Home, compatible Google Assistant et Alexa.

La station OMNI fournie avec le robot prend en charge l’essentiel des tâches d’entretien : vidage automatique de la poussière dans un sac de 3,1 litres, remplissage automatique du réservoir embarqué, nettoyage des serpillières à l’eau chaude à 75°C et séchage à 45°C pour éviter les mauvaises odeurs. Les réservoirs d’eau propre et sale affichent chacun une capacité de 4 litres, ce qui limite les interventions au strict minimum. Avec une autonomie de 3 heures et une reprise automatique du nettoyage après recharge, le T30C peut couvrir jusqu’à 250 m² en une session.

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Simplifiez-vous la vie avec cet aspirateur robot Ecovacs !

À 349 € au lieu de 599 €, l’Ecovacs Deebot T30C Gen 2 bénéficie d’une remise de 250 €. Pour ce prix, vous obtenez 20 000 Pa de puissance d’aspiration, une technologie anti-emmêlement, une navigation laser 3D, un lavage des serpillières à l’eau chaude et une expérience quasi intégralement mains libres. Des prestations qu’on trouve habituellement sur des robots affichés bien au-delà des 500 €. Difficile de trouver mieux dans cette fourchette actuellement !

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