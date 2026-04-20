Cet aspirateur robot laveur avec station de vidange automatique chute à 169,99 € sur Amazon, soit 430 € de remise !

Le Lefant M2 Plus est affiché à 169,99 € sur Amazon au lieu de 599,99 €, soit une remise de 430 € sur un robot aspirateur laveur avec station de vidange automatique et navigation LiDAR ! Une promotion exceptionnelle sur un modèle noté 4,3/5 par près de 21 000 acheteurs.

Les robots aspirateurs laveurs avec station tout-en-un sont devenus en quelques années le produit phare de la catégorie. Là où les premiers robots se contentaient d’aspirer et de revenir se garer, les modèles actuels vident automatiquement leur bac à poussière, rincent leurs serpillières et se rechargent sans la moindre intervention. Une autonomie opérationnelle qui peut s’étendre sur plusieurs semaines sans manipulation, et qui a définitivement changé la façon dont on entretient son intérieur.

Le Lefant M2 Plus s’inscrit dans cette nouvelle génération de robots tout-en-un, avec une proposition tarifaire habituellement inaccessible à ce niveau de fonctionnalités. Navigation LiDAR, station de vidange automatique, évitement d’obstacles par capteurs PSD et puissance d’aspiration de 6 000 Pa : un profil technique qui se retrouve généralement sur des robots deux à trois fois plus chers.

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Navigation LiDAR, 6 000 Pa et station de vidange pour jusqu’à 75 jours d’autonomie

Le Lefant M2 Plus embarque un LiDAR 360° qui cartographie votre logement en temps réel pour planifier des trajectoires précises et s’adapter aux changements de disposition. L’évitement d’obstacles repose sur des capteurs PSD qui détectent et contournent les objets sur son passage. La puissance d’aspiration atteint 6 000 Pa, avec une détection automatique des tapis : le robot les évite quand la serpillière est en place, et booste automatiquement sa puissance d’aspiration lorsqu’elle est retirée. Le réservoir d’eau de 300 ml propose trois niveaux de débit pour adapter l’humidité au type de sol.

La connexion Wi-Fi double bande 2,4/5 GHz assure une liaison stable avec l’application, depuis laquelle vous pouvez planifier les sessions, définir des zones interdites et personnaliser le nettoyage pièce par pièce. Enfin, la station de vidange automatique prend en charge l’évacuation des déchets dans des sacs scellés, pour une autonomie annoncée jusqu’à 75 jours sans intervention.

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Ne passez pas à côté de cette offre !

À 169,99 € au lieu de 599,99 €, le Lefant M2 Plus représente une remise de 72 % sur un robot aspirateur laveur avec station de vidange automatique, navigation LiDAR et 6 000 Pa d’aspiration. Des caractéristiques qu’on retrouve habituellement sur des robots affichés entre 300 € et 500 €. Si vous cherchez à vous équiper d’un robot laveur complet sans y laisser une fortune, cette offre à durée limitée sur Amazon est difficile à ignorer !

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