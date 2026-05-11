Bon plan aspirateur robot : le Roborock Saros Z70 et son bras mécanique à 799 € au lieu de 1 799 € sur Amazon !

Le Roborock Saros Z70 est affiché à 799 € sur Amazon au lieu de 1 799 €, soit 1 000 € de remise sur l’aspirateur robot laveur le plus ambitieux de Roborock, équipé d’un bras mécanique capable de déplacer les obstacles. Une promotion flash qui prend fin ce soir à minuit.

Les aspirateurs robots laveurs haut de gamme sont devenus le terrain d’expérimentation le plus fertile de la tech domestique. Chaque nouvelle génération repousse les limites de ce qu’on croyait possible : navigation laser, station multifonction, lavage à l’eau chaude, évitement d’obstacles en temps réel. Mais toutes ces innovations tournaient jusqu’ici autour d’un même angle mort : les objets posés au sol. Chaussettes oubliées, mouchoirs, petits jouets… autant d’obstacles que les robots les plus sophistiqués contournaient sans pouvoir les ramasser.

Roborock s’est attaqué frontalement à ce problème avec le Saros Z70 en intégrant pour la première fois sur un robot grand public un bras mécanique articulé capable de saisir et déplacer les petits objets ménagers. Une approche radicalement différente des autres constructeurs, et qui repositionne le robot aspirateur laveur comme un véritable assistant domestique autonome.

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Un bras mécanique à cinq axes, 22 000 Pa et une station 4.0

Le Saros Z70 embarque le bras OmniGrip, un mécanisme à cinq axes équipé de deux caméras, d’une LED et de capteurs de précision, capable de saisir des objets jusqu’à 300 grammes pour les déposer hors de sa trajectoire avant de nettoyer. La puissance d’aspiration atteint 22 000 Pa, associée à une brosse principale FreeFlow anti-emmêlement et une brosse latérale en arc à zéro enchevêtrement. Le lavage à l’eau chaude accélère l’élimination des taches tenaces, tandis que le châssis AdaptiLift et la technologie FlexiArm Riser permettent d’étendre la serpillière et la brosse latérale jusqu’aux bords difficiles d’accès, de franchir les seuils et de se glisser sous les meubles grâce à son profil de 7,98 cm.

La navigation s’appuie sur le système StarSight 2.0 avec LiDAR à semi-conducteurs double émetteur et technologie 3D ToF générant 21 600 points de détection pour une cartographie précise, même sous les meubles bas. La technologie VertiBeam améliore la reconnaissance des câbles au sol et des meubles irréguliers. La station multifonction 4.0 gère le désinstallation automatique de la serpillière, son lavage à 80 °C, la détection intelligente de la saleté, le séchage à 55 °C et la distribution automatique de détergent. Le robot est compatible Alexa, Google Home, Apple Siri et supporte le protocole Matter. Il embarque également une reconnaissance des animaux de compagnie qui interrompt le nettoyage à leur proximité et prend automatiquement des photos d’eux.

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Une remise de 1 000 € à saisir avant minuit

À 799 € au lieu de 1 799 € sur Amazon, le Roborock Saros Z70 bénéficie d’une remise de 1 000 € sur le robot aspirateur laveur le plus innovant du moment. Bras mécanique OmniGrip, 22 000 Pa d’aspiration, navigation StarSight 2.0, station multifonction 4.0 et châssis ultra-mince de 7,98 cm… c’est l’offre la plus agressive jamais vue sur ce modèle. L’offre expire ce soir à minuit !

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