SolarFlow 2400 Pro : l’arme fatale de Zendure pour dompter les jours rouges du forfait Tempo

Pensé pour les installations photovoltaïques puissantes, le Zendure SolarFlow 2400 Pro vous permet de stocker l’électricité produite par vos panneaux solaires afin de l’utiliser au moment opportun. Une solution haut de gamme pour gagner en autonomie énergétique !

Face à la hausse constante des prix de l’électricité, le forfait Tempo d’EDF séduit de plus en plus de foyers grâce à ses tarifs avantageux la majeure partie de l’année. Cependant, l’arrivée des fameux “Jours Rouges” et leurs tarifs prohibitifs en heures pleines peut rapidement alourdir la facture des moins préparés.

C’est ici que le nouveau SolarFlow 2400 Pro de Zendure change la donne. Bien plus qu’une simple batterie de stockage pour balcon ou jardin, cette solution intelligente devient un véritable gestionnaire de flux. En stockant votre surplus d’énergie solaire pendant les journées ensoleillées ou en se rechargeant stratégiquement durant les heures creuses, le SolarFlow 2400 Pro vous permet d’effacer vos pics de consommation au moment où le réseau est le plus cher.

🔥 Le 2400 Pro déjà à prix réduit !

Ce modèle bénéficie d’une réduction de 5 % avec le code TOMG5 sur certains packs, notamment celui incluant quatre panneaux de 450 W !

SolarFlow 2400 Pro et 4 panneaux 450 W : 1 367,05 € (au lieu de 1 439€) sur Zendure avec le code TOMG5

SolarFlow 2400 Pro : une solution haut de gamme pour les installations puissantes

Le SolarFlow 2400 Pro est le modèle le plus performant de la série. Conçu pour les installations solaires ambitieuses, il prend en charge jusqu’à 3000 W d’entrée DC via quatre MPPT indépendants et peut atteindre 4800 W en combinant couplage DC et AC. Sa puissance de sortie continue peut monter jusqu’à 2400 W, tandis que sa capacité évolutive démarre à 2,4 kWh pour atteindre jusqu’à 16,8 kWh selon la configuration.

Un tel système permet de stocker efficacement l’énergie produite en journée afin de la restituer lors des pics de consommation, réduisant ainsi drastiquement le recours au réseau.

Pour un foyer français au tarif fixe autour de 5 000 kWh/an, une configuration SolarFlow 2400 Pro + cinq batteries AB3000L peut générer jusqu’à 1 686 € d’économies par an, avec un retour sur investissement estimé à environ 2,7 ans.

Avec une offre à tarification dynamique et une consommation plus élevée (environ 7 000 kWh/an), la même configuration permettrait environ 1 591 € d’économies annuelles, et un ROI proche de 2,86 ans grâce à l’optimisation automatique via HEMS/ZENKI et l’exploitation des écarts de prix.

Dans le contexte français, Zendure a également intégré une optimisation spécifique pour le mécanisme tarifaire EDF Tempo. Grâce à un algorithme d’IA localisé et transparent, le système s’appuie sur le calendrier officiel des jours Bleus, Blancs et Rouges afin d’effectuer un arbitrage précis et automatisé. Concrètement, le SolarFlow 2400 Pro permet d’utiliser l’énergie stockée les jours où les prix sont au plus haut (jours rouge et blanc) et profiter des jours ou les tarifs sont au plus bas (jours bleus) pour reconstituer des réserves.

Les utilisateurs bénéficient ainsi d’une gestion claire et prédictive basée sur un calendrier fixe, parfaitement adapté au marché français.

Un écosystème énergétique piloté par l’intelligence artificielle

Car au-delà du matériel, Zendure mise en effet sur HEMS 2.0, une plateforme de gestion énergétique capable d’intégrer panneaux solaires, batteries, pompes à chaleur et véhicules électriques au sein d’un même système. L’objectif est de coordonner l’ensemble des flux d’énergie domestiques pour une efficacité maximale.

Au cœur de cette architecture se trouve ZENKI™ 2.0, une IA qui analyse en continu la production solaire, la consommation et les tarifs pour optimiser automatiquement l’utilisation de l’électricité. Selon le constructeur, cette approche peut réduire drastiquement la facture énergétique tout en augmentant l’indépendance vis-à-vis du réseau.

ZenGuard, la sécurité avant tout !

Côté sécurité, l’ensemble de la gamme intègre le système ZenGuard™ doté d’une architecture Dual BMS surveillant en temps réel tension, courant et température. Ainsi, ce sont 3 couches de protection qui sont intégrées pour une sécurité maximale de votre foyer et de vos appareils.

Le dispositif inclut également une maintenance intelligente de la batterie ainsi qu’un système d’extinction automatique à 170°C, conçu pour prévenir les risques liés aux courts-circuits ou aux surchauffes. Le principe actif se transforme en gaz et libère de fines particules qui refroidissent la flamme et l’éteignent chimiquement, sans laisser de résidus nocifs. Une approche qui illustre l’importance accordée par Zendure à la fiabilité et à la protection du foyer.Les prix actuellement proposés par la marque sont une excellente opportunité pour maximiser les performances de votre installation solaire dès aujourd’hui !



Cet article a été rédigé en partenariat avec Zendure.