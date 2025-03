Test Zendure SolarFlow 800 : un kit solaire plug & play avec un rendement particulièrement élevé

Le kit solaire Zendure SolarFlow 800 annonce être capable de produire et stocker de l’électricité grâce au soleil avec une déperdition minimale. Promesse tenue ?

Le Zendure SolarFlow 800 et la batterie AB2000S

S’il est un secteur qui a le vent en poupe, c’est bien celui des panneaux solaires en kit. Et malgré quelques débats autour de la norme qui les encadre, leur simplicité d’usage et des prix toujours plus agressifs en font de bons candidats pour permettre d’économiser un peu sur sa facture d’électricité ou d’apporter sa petite contribution à la limitation du réchauffement climatique.

Nous avons déjà testé plusieurs kits solaires plug&play comme celui de Beem ou celui d’Avidsen, c’est au tour de la solution de Zendure de passer au banc d’essais.

Au cœur de la solution, on trouve le Zendure SolarFlow 800, un onduleur qui transforme l’énergie capturée en électricité. Autour de cet élément central, on peut connecter des panneaux solaires et une batterie permettant le stockage de l’électricité.

💶 Quel est le prix du kit Zendure SolarFlow 800 ?

Nous avons reçu en test, un kit avec l’onduleur SolarFlow 800, une batterie AB2000S et deux panneaux solaires d’une puissance de 430 watts chacun. Mais la marque commercialise différents packs :

Onduleur SolarFlow 800 : 299€

SolarFlow 800 + batterie : 981€

SolarFlow 800 + 2 panneaux solaires 430 W : 479€

SolarFlow 800 + 2 panneaux solaires 500W : 539€

SolarFlow 800 + batterie + 2 panneaux solaires 430W : 1198€

SolarFlow 800 + batterie + 2 panneaux solaires 500W : 1258€

Il est également possible de commander des panneaux solaires souples, mais nous n’avons pas trouvé cette solution très pertinente. En effet, les panneaux souples offrent moins de puissance que les panneaux durs, et coûtent plus cher. Un investissement initial plus élevé pour un rendement moindre au final. La meilleure solution reste donc, la batterie, les deux panneaux solaires en 430W ou 500W, avec le SolarFlow 800 bien évidemment.

Pour se procurer les produits Zendure, 2 possibilités :

Directement sur le site du fabricant. Vous pourrez alors profiter d’une réduction de 3% en appliquant le code ZS6PAYN00T63 avant le 31 juillet 2025.

en appliquant le code avant le 31 juillet 2025. Sur Amazon qui propose 2 packs. L’un avec l’onduleur et les panneaux et l’autre au complet c’est-à-dire avec la batterie en plus. Là encore, une réduction de 8% est accordée avec le code KVZ8Y3FZ valable jusqu’au 31 juillet 2025.

⚙️ Zendure SolarFlow 800 : les caractéristiques techniques

Le constructeur annonce un rendement énergétique proche de 100% (96% pour être précis) sur le SolarFlow 800. Cela signifie que les panneaux solaires de 430 watts vont effectivement générer 430 watts. Un niveau que nous n’avons jamais atteint jusqu’à présent avec les solutions que nous avons testées qui se trouvaient, au mieux, proches des 75%. C’est-à-dire qu’à partir d’un panneau de 430 watts, on peut obtenir environ 322 watts.

On retrouve également des entrées et sorties, permettant de libérer jusqu’à 800 watts, sachant que l’Ademe recommande de ne pas dépasser les 900 watts pour des raisons de sécurité.

Voici les caractéristiques :

Puissance d’entrée : 1200 watts

1200 watts Puissance de sortie : 800 Watts

800 Watts Plage de tension d’entrée : 14V – 55 volts

14V – 55 volts Intensité d’entrée nominale : 18 ampères

18 ampères Courant nominal : 3,5 ampères

3,5 ampères Température de charge : -20°C à 60°C

-20°C à 60°C Poids : 5 kg

5 kg Indice de protection : IP67

IP67 Connectivité : Wi-Fi 2,4 GHz / Bluetooth

📦 Présentation du kit

Avant toute chose, il est essentiel de préciser ce qu’est le SolarFlow 800. C’est un onduleur, qui va gérer l’énergie produite par les panneaux solaires et la réinjecter dans la batterie, ou directement dans le réseau domestique de la maison. C’est l’élément qui permet de tout contrôler et d’orchestrer le bon fonctionnement du système depuis l’application sur votre smartphone en Bluetooth.

La batterie Zendure AB2000S

Le SolarFlow 800 est fourni dans notre cas avec deux panneaux solaires et une batterie AB2000S, cette dernière est de type LiFePO 4 , comme pas mal de batteries sur le marché, et offre une capacité de 1920 Wh. Elle offre jusqu’à 3000 cycles avant de descendre à 80% de sa capacité initiale, et jusqu’à 6000 cycles avant de descendre à 70% minimum.

Le SolarFlow 800 peut se poser sur la batterie ou se visser au mur

Cette batterie, comme le SolarFlow 800, supporte une puissance d’entrée de 1200 watts, ce qui pourrait signifier jusqu’à 3 panneaux de 430 watts. Mais ce n’est pas possible avec le SolarFlow 800, qui ne dispose que de deux connecteurs d’entrée solaire. Vous pourrez au maximum produire 860 watts avec ce kit.

Les panneaux solaires sont bi-face

Avec ceci, deux panneaux photovoltaïques assez imposants, environ 1,72 mètre de haut par 1,13 mètre de large, sur une épaisseur de 30 mm. On ne s’attendait pas à des panneaux aussi grands, mais Zendure fournit également le kit de fixation pour les installer. Il est possible de les disposer sur le toit ou de les placer au sol dans votre jardin, avec une orientation convenable bien évidemment. Les panneaux sont bi-face, ils peuvent produire aussi bien d’un côté que de l’autre. Cela ne coûte pas plus cher, ça peut apporter un petit plus de production dans certaines situations, mais de manière générale, ce n’est pas d’une utilité majeure.

Le SolarFlow 800 (très lourd, tout comme la batterie) offre des prises permettant d’y connecter les panneaux solaires évidemment, la batterie et même une antenne Wi-Fi.

🛠️ Installation du SolarFlow 800

Pour l’installation, plusieurs options s’offrent à vous. Il est possible de le visser sur le toit, avec les rails de fixation fournis par le constructeur et leurs accroches. C’est de loin la solution la plus efficace, mais si vous êtes en location, les installer dans le jardin peut être une idée intéressante.

Les connecteurs permettent de brancher la batterie, les panneaux solaires et l'antenne Wi-Fi

Dans tous les cas, petit rappel utile pour le vissage des panneaux dans un toit, évitez de percer une toiture en Fibrociment, vous risquerez de faire voler des particules d’amiante un peu partout.

© Tom’s Guide © Tom’s Guide

Dans ce cas, il est possible de faire appel à des professionnels en leur précisant bien le matériau, ils s’équiperont en conséquence.

© Tom’s Guide

L’installation est assez rapide, il suffit de connecter les panneaux au SolarFlow800 et de brancher ce dernier à votre batterie AB2000S, rien de bien compliqué à cela. Le plus long restant l’installation sur le toit. Il est toutefois regrettable que le kit ne soit pas fourni avec une rallonge de câble ou deux, permettant de connecter les panneaux du toit vers le garage par exemple, où serait installée la batterie.

Gestion de la batterie

Notez également que lors de la configuration, on peut sélectionner le niveau de décharge maximum de la batterie. En effet, en raison de la composition de la batterie, il est vivement déconseillé de la laisser se décharger sous les 10% de charge.

Il faut activer le Bluetooth sur votre smartphone et télécharger l’application Zendure, ainsi que vous connecter à un réseau Wi-Fi en 2,4 GHz. Si vous n’avez pas de routeur dédié, votre box fera l’affaire. Pourquoi connecter ça en Wi-Fi ? Pour bénéficier de certaines fonctionnalités, notamment les programmations, et diverses informations transmises par le système, étant donné qu’il ne peut pas être connecté en permanence en Bluetooth.

Le SolarFlow 800 est connecté à la batterie AB2000S

Un tableau recensant les divers flux d’énergie permet de tout résumer simplement dans un graphique assez joli et simple à comprendre. On y retrouve :

La production des panneaux solaires

L’utilisation domestique

La puissance d’entrée dans la batterie

La puissance exploitée sur le réseau d’électricité

Il est possible de mettre la batterie en charge via le réseau électrique, mais ce n’est pas très utile dans une utilisation classique (à moins de vouloir la charger en heure creuse pour la réutiliser en heure pleine). L’objectif est dans notre cas de brancher la batterie sur une prise de notre domicile via le SolarFlow 800, pour que le système réinjecte l’électricité dans notre réseau domestique, pour couvrir les besoins de nos appareils.

Flux d'énergie dans l'application

💪 Performances en conditions réelles

Nous avons branché un seul panneau solaire, avec une installation dans le jardin et une météo un peu capricieuse. Cela a permis de générer environ 250 watts, ce qui est satisfaisant. Cela représente un rendement de 58% pour le premier jour, avec un soleil présent mais un peu timide tout de même.

Ici, la production dès le branchement avec un soleil timide

Sur le second test, nous avons pu obtenir une production de 315 watts en moyenne, avec un rendement bien plus intéressant d’environ 75%, mais toujours pas les 430 watts, alors que le soleil se faisait bien plus présent. Il s’agit toutefois de préciser que 75% de rendement, c’est très bon.

C’est lors du troisième essai avec un plein soleil et un ciel sans nuages que nous avons obtenu jusqu’à 433 watts, soit plus de 100% de rendement. Une performance sur des panneaux de 430 watts de puissance. On remarque toutefois que la moindre petite ombre fait chuter la production de manière importante.

Les panneaux du SolarFlow 800 se situent ainsi parmi les meilleurs rendements de kits solaires que nous avons testés !

Zendure garanti 96% de rendement entre l’énergie sortant de la batterie et celle arrivant dans le réseau électrique de la maison, ce qui est honnête.

Il est possible de planifier les charges et décharges de la batterie

La batterie se charge en environ 5 à 10 heures, tout dépend vraiment de la puissance que vous obtenez avec les panneaux et donc du niveau d’ensoleillement. Comme précédemment évoqué, il est possible de la charger en heures creuses sur le réseau électrique. Cependant, ce n’est pas très intéressant et pas très rentable.

Gestion de la production d'énergie

On peut également stocker de l’électricité en journée, puis une fois la batterie pleine, réinjecter la production des panneaux dans le circuit électrique de la maison. Il est également possible via l’application, de sélectionner les heures auxquelles la batterie libère son énergie vers la maison.

On peut également sélectionner la puissance de sortie souhaitée. Toutefois, si vous utilisez une puissance de sortie assez faible, type 100 watts, alors la moindre lumière ira puiser dans le réseau collectif géré par Enedis, et non dans la batterie. Ce qui limitera l’usage de la batterie AB2000S.

🧐 Est-ce un investissement intéressant ?

Avec la hausse continue des tarifs de l’électricité, malgré une baisse notable en février 2025, investir dans un système de panneaux solaires avec une batterie en plus de ça, permettant de stocker de l’énergie, restera toujours rentable, à plusieurs conditions toutefois.

© Tom’s Guide

Vous devez produire en journée, et optimiser le positionnement de vos panneaux solaires, plein sud obligatoirement, et consommer ce que vous avez dans la batterie la nuit de préférence. Du fait que ce n’est pas une installation par EDF, la vente d’énergie est peu plus compliquée, cependant, vous devez tout de même déclarer à votre fournisseur d’énergie que vous avez des panneaux solaires.

© Tom’s Guide

Donc l’investissement reste intéressant, et sera rentabilisé en 4 ou 5 ans, selon votre utilisation. Au bout de ces quelques années, vous commencez à faire de réelles économies sur le prix de votre électricité. Ne pensez pas charger un véhicule électrique doté d’une batterie de 80 kWh, avec une batterie de 2 kWh ! En revanche, alimenter le lave-linge ou le lave-vaisselle qui tournent la nuit, c’est tout à fait possible, avec un petit complément du réseau électrique parfois.

Au-delà de la rentabilité financière, cela peut aussi permettre d’apporter de l’électricité dans un endroit qui n’est pas raccordé à votre réseau.

⚖️ Notre verdict sur le Zendure SolarFlow 800

Simple à mettre en place Bon rapport performances / prix On n’aime pas Câbles fournis un peu courts Verdict : L’onduleur SolarFlow 800 de Zendure testé dans le cadre d’un kit complet (onduleur + panneaux + batterie) a délivré de très bonnes performances en termes de rendement (jusqu’à 101%!), se plaçant ainsi comme le plus efficace que nous ayons testé. L’application est simple à utiliser, bien que parfois capricieuse. Mais les soucis ne durent jamais bien longtemps et le système se reconnecte rapidement. La solution Zendure offre un très bon rapport qualité-prix qui à défaut de vous apporter l’indépendance énergétique, vous permettra de réaliser quelques économies.