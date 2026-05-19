Comment choisir les meilleures batteries solaires Zendure en 2026 ?

Avec sa nouvelle gamme SolarFlow lancée en février 2026, Zendure complète son catalogue et propose désormais une solution de stockage adaptée à chaque profil d’installation, du petit kit de balcon au système photovoltaïque ambitieux.

Pionnier des systèmes de gestion énergétique en plug & play, Zendure s’est imposé en quelques années comme l’une des références du stockage résidentiel d’énergie solaire en Europe. Fondée en 2017, la marque a popularisé en France les batteries de balcon avec sa série SolarFlow qui transforme une installation photovoltaïque modeste en véritable source d’énergie utile au quotidien.

Cette année, trois nouveaux modèles sont venus compléter le catalogue : le SolarFlow 2400 Pro, pensé pour les nouvelles installations puissantes, le SolarFlow 2400 AC+, conçu comme une solution de retrofit AC-couplée pour les foyers déjà équipés de panneaux, et le SolarFlow 1600 AC+, modèle d’entrée de gamme accessible destiné aux petites installations existantes. Tous trois reposent sur une même philosophie modulaire et s’appuient sur l’intelligence artificielle ZENKITM pour optimiser automatiquement les flux d’énergie. Ce guide vous aidera à choisir celui qui correspond le mieux à votre installation.

SolarFlow 2400 AC+ : le meilleur pour les installations existantes

Si vous disposez déjà de panneaux solaires sur votre toit ou sur votre balcon, mais qu’aucune batterie ne vient stocker votre production excédentaire, le SolarFlow 2400 AC+ est le modèle le plus pertinent. Conçu comme une solution de retrofit AC-couplée, il se branche directement sur une prise secteur, sans qu’il n’y ait besoin de modifier votre installation photovoltaïque existante. Une seule prise bidirectionnelle gère à la fois l’absorption du surplus solaire et la réinjection dans le réseau domestique, ce qui en fait un véritable système plug & play.

Le SolarFlow 2400 AC+ accepte jusqu’à 2 400 W d’entrée AC et délivre une puissance d’injection de 800 W par défaut, débridable jusqu’à 2 400 W via l’application. Sa capacité de base est de 2,4 kWh, extensible jusqu’à 16,8 kWh avec les nouvelles batteries AB3000L de 2,88 kWh, spécialement conçues pour la gamme SolarFlow de nouvelle génération. Les anciennes batteries Zendure restent compatibles, mais la marque recommande les AB3000L afin de garantir une meilleure stabilité mécanique lors de l’empilement des modules.

La prise de sortie hors réseau peut quant à elle délivrer jusqu’à 3 200 W ponctuellement, de quoi alimenter sans problème des appareils gourmands.

Selon Zendure, une configuration complète à 16,8 kWh peut générer jusqu’à 1 591 € d’économies annuelles pour un foyer consommant environ 5 000 kWh par an, grâce à la combinaison de l’autoconsommation solaire maximisée et de l’arbitrage tarifaire piloté par le HEMS. Le détail du calcul est expliqué dans notre FAQ plus bas.

Lors de notre test du SolarFlow 2400 AC+, nous avons mesuré un rendement d’environ 92 % entre l’énergie chargée et l’énergie restituée, en phase avec la promesse de 93 % annoncée par le fabricant. Le système intègre également une architecture Dual BMS, une maintenance intelligente de la batterie et une protection anti-incendie par aérosol qui s’active à 170°C. Son design monobloc avec onduleur intégré simplifie aussi considérablement l’installation par rapport aux générations précédentes, et le refroidissement passif rend l’appareil totalement silencieux. Comptez à partir de 1079 € pour le pack de base de 2,4 kWh sur le site officiel de Zendure.

SolarFlow 2400 Pro : conçu pour les foyers à fort besoin énergétique

Si vous partez de zéro et que vous souhaitez monter une installation solaire ambitieuse, le SolarFlow 2400 Pro est votre meilleure option. Contrairement au modèle AC+, ce flagship intègre des entrées DC pour brancher directement vos panneaux solaires, sans passer par un onduleur séparé. Il prend en charge jusqu’à 3 000 W d’entrée DC répartis sur quatre MPPT indépendants de 750 W, ce qui permet d’optimiser la production même en cas d’orientations différentes ou d’ombrages partiels. En combinant couplage DC et AC, l’entrée totale peut atteindre 4 800 W.

Comme son cousin AC+, le SolarFlow 2400 Pro délivre 800 W d’injection par défaut, débridables jusqu’à 2 400 W, et propose une capacité évolutive pouvant atteindre 16,8 kWh avec les batteries AB3000L, spécialement développées pour cette nouvelle génération de systèmes SolarFlow. Il peut également supporter jusqu’à 3 200 W d’entrée AC complémentaire et restituer jusqu’à 2 400 W de décharge en continu pour absorber les pics de consommation du foyer.

L’ensemble de la gamme SolarFlow prend également en charge les abonnements dynamiques comme EDF Tempo grâce au HEMS 2.0 (Home Energy Management System) de Zendure et à l’IA ZENKITM 2.0. Le système s’appuie sur les calendriers tarifaires et les prévisions de consommation pour charger automatiquement la batterie lorsque l’électricité est la moins chère, puis restituer cette énergie pendant les périodes les plus coûteuses.

Dans ce scénario sans installation photovoltaïque, le SolarFlow 2400 AC+ constitue généralement le choix le plus pertinent. Le SolarFlow 2400 Pro conserve toutefois un avantage pour les utilisateurs qui souhaitent raccorder directement des panneaux solaires grâce à ses quatre entrées MPPT dédiées. Selon Zendure, une configuration complète SolarFlow 2400 Pro équipée de batteries AB3000L peut générer jusqu’à 1 686 € d’économies annuelles pour un foyer consommant 5 000 kWh/an, soit un retour sur investissement d’environ 2,7 ans. Le détail du calcul est expliqué dans notre FAQ plus bas. Comptez à partir de 1 319 € pour le pack de base sur le site Zendure.

SolarFlow 1600 AC+ : le meilleur pour les petites installations

Le SolarFlow 1600 AC+ est le modèle d’entrée de gamme de la nouvelle série Zendure. Pensé pour les foyers déjà équipés d’une installation photovoltaïque modeste (typiquement jusqu’à 1 600 W de production crête), il propose les mêmes principes de retrofit AC-couplé que le 2400 AC+, mais à un tarif plus accessible.

Côté caractéristiques, le SolarFlow 1600 AC+ accepte jusqu’à 1 600 W d’entrée AC bidirectionnelle. La puissance d’injection est limitée à 800 W par défaut, et peut être portée à 1 400 W par appareil, voire 1 600 W avec une batterie additionnelle AB2000X. La capacité de base est de 1,92 kWh, extensible jusqu’à 11,52 kWh avec cinq batteries supplémentaires. En cas de coupure de courant, la prise hors-réseau peut délivrer jusqu’à 1 400 W pour alimenter vos équipements essentiels (réfrigérateur, box internet, éclairage), avec un basculement détecté en moins de 15 millisecondes.

Le SolarFlow 1600 AC+ embarque les mêmes technologies de sécurité que les modèles supérieurs : protection ZenGuard, BMS local, fonction d’auto-chauffage par basse température et système d’extinction par aérosol. Il s’appuie également sur HEMS 2.0 et l’IA ZENKITM 2.0 pour optimiser automatiquement les flux d’énergie selon les prix de l’électricité et la météo. Disponible à partir de 779 € pour le modèle de base de 1,92 kWh sur le site Zendure, c’est une porte d’entrée intéressante vers le stockage solaire pour les foyers aux besoins énergétiques modérés.

Batterie additionnelle AB3000L : le meilleur moyen d’augmenter sa capacité

L’AB3000L est la nouvelle batterie d’extension haute capacité de Zendure, spécifiquement conçue pour les systèmes SolarFlow 2400 AC+ et SolarFlow 2400 Pro. Avec ses 2,88 kWh par unité (contre 1,92 kWh pour les AB2000X classiques), elle permet d’augmenter significativement la capacité totale du système sans multiplier le nombre de modules empilés. Jusqu’à cinq AB3000L peuvent ainsi être ajoutées pour atteindre la configuration de 16,8 kWh.

L’AB3000L repose sur la technologie LiFePO4, reconnue pour sa stabilité thermique et sa longévité. Elle est annoncée pour 6 000 cycles de charge, ce qui correspond à plusieurs années d’usage résidentiel intensif. Son indice de protection IP65 autorise une installation en intérieur comme en extérieur abrité, et sa plage de fonctionnement va de -20°C à +60°C en décharge grâce à une fonction d’auto-chauffage par temps froid. L’installation est aussi simple que possible puisque les batteries s’empilent verticalement sans câble de liaison, et la connexion se fait via les connecteurs propriétaires Zendure.

Côté tarif, comptez 719 € par batterie supplémentaire sur le site Zendure, soit un coût d’environ 284 € par kWh de capacité nominale, ce qui place l’AB3000L parmi les solutions les plus compétitives du marché du stockage résidentiel plug & play.

🤔 Quel modèle choisir si on est déjà équipé de panneaux solaires ?

Si vous disposez déjà d’une installation photovoltaïque (panneaux de balcon avec micro-onduleur, système de toiture avec onduleur string ou onduleur hybride), vous n’avez pas besoin d’investir dans le SolarFlow 2400 Pro et ses entrées DC. Tournez-vous plutôt vers un modèle AC-couplé, qui se branche simplement sur une prise secteur sans modifier votre installation existante.

Le SolarFlow 1600 AC+ conviendra aux petites installations (jusqu’à 800 W de production environ), tandis que le SolarFlow 2400 AC+ sera plus adapté si vous disposez d’une installation plus puissante avec un surplus significatif à stocker. Les deux modèles sont compatibles à 100 % avec les onduleurs du marché.

⚡️ Quelle puissance puis-je réinjecter dans mon réseau ?

En France, la limite de 800 W par défaut correspond à la puissance maximale qu’une prise 16 A standard peut accepter en injection sans risque de surchauffe. Au-delà, il est recommandé de raccorder l’appareil à une ligne dédiée depuis le tableau électrique et d’effectuer une déclaration auprès d’Enedis.

C’est pour cette raison que tous les modèles Zendure sont configurés par défaut sur 800 W d’injection, même s’ils sont techniquement capables de délivrer jusqu’à 2 400 W (sur le SolarFlow 2400 AC+ et 2400 Pro) ou 1 400 W (sur le SolarFlow 1600 AC+). Le débridage est possible via l’application Zendure, mais reste sous votre responsabilité en cas de problème.

Les économies dépendent de plusieurs facteurs : votre consommation annuelle, le prix du kWh chez votre fournisseur, votre profil de consommation (jour/nuit), votre type d’abonnement (tarif fixe, heures pleines/creuses, Tempo) et la taille de votre installation.

Pour une estimation rapide, vous pouvez partir de votre production solaire annuelle (environ 1 000 kWh par kWc installé en France métropolitaine selon les régions) et estimer la part actuellement perdue dans le réseau, généralement entre 60 et 70 % sans batterie. Multipliez ce volume par le prix du kWh acheté à votre fournisseur (0,1940 € au tarif réglementé EDF option base en mai 2026), et vous obtenez une estimation des économies potentielles annuelles.

Par exemple, pour une installation de 3 kWc avec 65 % de surplus actuellement réinjecté, le gain théorique tourne autour de 380 € par an au tarif de base. À titre de comparaison, Zendure annonce jusqu’à 1 686 € d’économies annuelles pour un foyer consommant 5 000 kWh/an équipé d’un SolarFlow 2400 Pro avec cinq batteries AB3000L (16,8 kWh), soit un retour sur investissement d’environ 2,7 ans.

Ce chiffre s’explique par la combinaison de deux leviers. D’un côté, l’autoconsommation solaire maximisée : sans batterie, 60 à 70 % du surplus produit repart sur le réseau pour quelques centimes, alors qu’avec stockage, cette énergie est réutilisée sur place et évite autant d’achats à 0,1940 €/kWh. Pour une production annuelle de 4 000 kWh dont 2 600 kWh étaient auparavant perdus, le gain dépasse déjà 500 €.

De l’autre côté, l’arbitrage tarifaire piloté par le HEMS. La batterie se recharge pendant les heures creuses ou les jours bleus Tempo, puis restitue cette énergie pendant les heures pleines ou les jours rouges. Sur Tempo, un kWh rouge peut dépasser 0,75 € quand un kWh bleu en heures creuses tombe sous 0,13 €, soit un rapport supérieur à 1 pour 5 qui démultiplie le gain sur chaque kWh stocké. Cumulée sur l’année, cette double optimisation permet à Zendure d’approcher le plafond annoncé.

Ces chiffres restent toutefois théoriques, les résultats réels varient selon la météo, l’orientation des panneaux, vos habitudes de consommation et votre type d’abonnement.

🌩️ Est-ce que cela va me protéger contre les coupures de courant ?

Oui, mais partiellement. Tous les modèles SolarFlow disposent d’une prise de sortie hors réseau (off-grid) qui prend le relais quasi instantanément en cas de coupure. Le SolarFlow 1600 AC+ détecte une panne en moins de 15 millisecondes et peut alimenter jusqu’à 1 400 W d’équipements via cette prise dédiée. Le SolarFlow 2400 AC+ peut quant à lui délivrer jusqu’à 2 400 W via sa sortie hors-réseau.

Attention toutefois, seuls les appareils branchés directement sur cette prise dédiée seront alimentés en cas de coupure, pas l’ensemble du circuit domestique. Pour protéger un poste de travail ou des équipements sensibles, il faudra donc les raccorder spécifiquement à cette sortie.

👍 Quelles sont les garanties offertes par Zendure ?

Zendure annonce une garantie de 10 ans sur ses batteries SolarFlow, avec une durée de vie estimée à 15 ans et 10 000 cycles à 70 % de capacité résiduelle (EOL SOH) sur les modèles de la nouvelle gamme. L es batteries AB3000L sont quant à elles données pour 6 000 cycles. La marque met également en avant une efficacité de cycle (RTE) pouvant atteindre 90 % sur ses meilleurs modèles.

À ces garanties s’ajoutent les protections matérielles ZenGuard : architecture Dual BMS, surveillance en temps réel de la tension, du courant et de la température, et système d’extinction d’incendie par aérosol qui s’active automatiquement à 170°C en cas de surchauffe ou de court-circuit.

L’ensemble de la gamme SolarFlow se pilote via l’application Zendure. Une fois la batterie connectée en Wi-Fi 2,4 GHz (ou en Ethernet via le port RJ45 intégré), vous accédez au HEMS 2.0 (Home Energy Management System) et à plusieurs modes de gestion : ZENKI (l’IA de Zendure qui optimise automatiquement la charge selon les prix et la météo), Automatique, Compteur intelligent, Prise intelligente, Charge de base ou encore Tarif électricité. L’application reconnaît de nombreux fournisseurs d’électricité français, dont EDF, Engie, TotalEnergies, Octopus Energy ou encore Ekwateur, avec parfois des abonnements pré-enregistrés (notamment pour EDF).

Pour un suivi optimal de la consommation et de la production, il est recommandé d’ajouter le compteur intelligent 3CT de Zendure, qui se place à côté de votre compteur Linky et permet à l’application d’avoir une vision complète des flux d’énergie de votre foyer.

Enfin, les batteries SolarFlow s’intègrent aussi à des écosystèmes domotiques tiers via le protocole MQTT (compatible Home Assistant et Homey), ce qui permet de coordonner leur fonctionnement avec une pompe à chaleur ou une borne de recharge pour véhicule électrique.

🚦 Peut-on utiliser une batterie SolarFlow sans panneaux solaires, juste avec un tarif dynamique type EDF Tempo ?

Oui, et c’est même l’un des usages les plus pertinents si vous n’êtes pas équipé en photovoltaïque mais que vous avez souscrit à un abonnement à tarification dynamique. Le principe est simple : la batterie se recharge sur le réseau pendant les heures les moins chères (creuses, jours bleus pour Tempo, plages négatives sur les tarifs indexés au marché spot) et restitue cette énergie pendant les heures pleines ou les jours rouges, lorsque le kWh atteint son tarif le plus élevé.

Les SolarFlow 2400 AC+ et 1600 AC+ exploitent les tarifs dynamiques via le mode ZENKI et la connexion aux fournisseurs d’électricité européens compatibles (840 fournisseurs sur 32 marchés, dont EDF, Octopus Energy ou TotalEnergies en France). Dans ce scénario sans panneaux solaires, l’amortissement est évidemment plus long que dans une configuration avec autoconsommation photovoltaïque, mais l’arbitrage tarifaire permet déjà de générer des économies significatives, surtout sur un abonnement Tempo où l’écart de prix entre un kWh bleu et un kWh rouge peut dépasser un rapport de 1 à 5.

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Cet article a été rédigé en partenariat avec Zendure.