Bonne nouvelle pour les utilisateurs d’iPhone 15 : la batterie dure deux fois plus longtemps que prévu

iPhone 15 Pro Max © Tom’s Guide

Apple a annoncé une excellente nouvelle pour les utilisateurs d’iPhone 15 : la durée de vie de la batterie a été considérablement augmentée, selon 9To5Mac. La firme de Cupertino a revu à la hausse ses estimations, passant de 500 à 1000 cycles de charge complets pour que la batterie conserve 80 % de sa capacité d’origine.

iPhone 15 : Apple révèle une durée de vie accrue pour la batterie

Cette amélioration majeure est le résultat de plusieurs années d’efforts et d’innovations de la part d’Apple. L’entreprise aurait apporté des améliorations continues aux composants de la batterie et au système de gestion de l’énergie, optimisant ainsi l’autonomie et la performance des iPhone 15.

Pour garantir la précision de cette estimation, Apple dit avoir effectué des tests en simulant des conditions d’utilisation quotidienne. La batterie a été soumise à 1000 cycles de charge et décharge, couvrant une large gamme de scénarios d’utilisation. Les résultats concluants confirment la durabilité accrue de la batterie et sa capacité à maintenir une performance optimale sur une période prolongée.

En revanche, cette avancée ne concerne que les modèles iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max. Les générations d’iPhone antérieures conservent la limite de 500 cycles de charge pour la garantie de 80 % de capacité. Apple a quand même souligné qu’elle explore des solutions pour améliorer la durée de vie des batteries sur les anciens modèles également.

À lire : iPhone 15 : ce réglage caché peut sauver la durée de vie de votre batterie

Un iPhone 15

Pour les utilisateurs d’iPhone 15, la nouvelle est particulièrement réjouissante : cela signifie qu’ils pourront profiter d’une autonomie accrue et d’une performance optimale, pendant deux fois plus longtemps que prévu initialement. La nécessité de remplacer la batterie s’en trouvera considérablement réduite, ce qui représente un avantage économique et écologique non négligeable.

La capacité de la batterie est un indicateur crucial de la santé et de l’autonomie de votre smartphone. Plus la capacité est élevée, plus l’iPhone fonctionnera longtemps sans recharge. Sur votre iPhone 15, vous pouvez vérifier le nombre de cycles de votre batterie dans Réglages > Informations. Les cycles sont précisés tout en bas de la page.