iPhone 15 : prix, possible date de sortie, fiche technique, ce que l’on sait déjà

Alors que les iPhone 14 sont à peine sortis, l’iPhone 15 fait déjà parler de lui au travers de nombreuses rumeurs et bruits de couloirs. Prix, fiche technique, date de sortie, caméras, on fait le point sur les rumeurs concernant l’iPhone 15, attendu à l’automne 2023.

iPhone 15 Ultra © Concept de 4RMD

Les iPhone 14 et iPhone 14 Pro sont sortis il y a peu, mais le moulin à rumeurs est déjà en effervescence au sujet de l’iPhone 15 et de l’iPhone 15 Pro, attendus l’année prochaine.

Les mises à jour pourraient être particulièrement importantes, à l’heure où l’USB-C s’apprête à devenir le standard pour Apple (et pour tous les appareils électroniques en Europe) et où Dynamic Island séduit un grand nombre d’utilisateurs.

iPhone 15 : les rumeurs sur les prix et la date de sortie

Les prix en euro des iPhone 14 ont augmenté par rapport aux iPhone 13. Plusieurs raisons à cela, dont l’inflation galopante qui donne une raison aux géants de la tech de faire grimper leurs tarifs. Pour rappel, L’iPhone 14 débute à 1019 € (1149 € en 256 Go et 1 409 € en 512 Go) et l’iPhone 14 Plus à partir de 1069 €. L’iPhone 14 Pro débute à 1 329 € en 128 Go (1 459 € en 256 Go, 1 719 € en 512 Go et 1 979 € en 1 To). Difficile de dire, à ce stade, si les prix vont encore augmenter.

Cette année, les iPhone 14 ont été présentés le 7 septembre 2022 dans un Keynote dédié. Les précommandes ont ouvert le vendredi 9 septembre avec une disponibilité le 16 septembre. Les iPhone 15 pourraient suivre ce calendrier, même s’il est trop tôt pour l’affirmer à ce stade.

iPhone 15 : vers un changement de gamme ?

En termes de dénomination et de stratégie, Apple aurait quelques changements en réserve pour son iPhone 15.

La société prévoirait de différencier l’iPhone 15 Pro de l’iPhone 15 Pro Max, car le modèle haut de gamme pourrait potentiellement devenir particulièrement performant en photo. Apple pourrait ainsi rebaptiser l’iPhone le plus haut de gamme en iPhone 15 Ultra. Cela correspondrait à ce que nous avons vu avec l’Apple Watch cette année, avec une Apple Watch SE, une Apple Watch Series 8 et une Apple Watch Ultra.

iPhone 15 Ultra © Concept de 4RMD

Rappelons aussi que les iPhone 14 ont abandonné le format mini au profit d’un nouvel iPhone 14 Plus avec un écran de 6,7 pouces. Alors que l’iPhone 14 Plus se vend apparemment moins bien qu’Apple ne l’avait prévu, des rumeurs disent que la société prévoit de poursuivre cette stratégie l’année prochaine.

iPhone 15 : quel écran ?

Ainsi, nous pouvons nous attendre à voir un iPhone 15 avec un écran de 6,1 pouces, aux côtés d’un iPhone 15 Plus avec un écran de 6,7 pouces. Tous deux devraient profiter d’un écran OLED en 60 Hz, même si nous aimerions bien que l’ensemble de la gamme passe au 120 Hz.

Qu’en est-il de l’iPhone 15 Pro et de l’iPhone 15 Pro Max ? Nous nous attendons à moins de changements ici en termes de tailles d’écran et de technologie d’affichage. Pour le moment, Apple prévoirait de ne rien changer de côté-là et donc, de conserver Dynamic Island et l’affichage permanent. Dynamic Island pourrait toutefois être proposé sur l’ensemble de la gamme, comme nous vous l’avions expliqué.

On pourrait donc s’attendre à quatre modèles :

iPhone 15 : 6,1 pouces.

: 6,1 pouces. iPhone 15 Plus : 6,7 pouces.

: 6,7 pouces. iPhone 15 Pro : 6,1 pouces.

: 6,1 pouces. iPhone 15 Ultra : 6,7 pouces.

À lire : iPhone 14 et 14 Plus et leurs différences avec les iPhone 13

iPhone 15 : l’arrivée de l’USB-C, enfin !

Tout comme l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max devraient également passer à l’USB-C. Nous n’avons toutefois aucuns détails sur les vitesses de transfert de données et les vitesses de charge.

Une autre chose à considérer est la possibilité que l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max adoptent la connectivité Thunderbolt aux côtés de l’USB-C. Cela correspondrait à la stratégie qu’Apple a adoptée avec la gamme d’iPad, où tous les modèles de dernière génération sont équipés d’USB-C, mais les modèles d’iPad Pro les plus hauts de gamme prennent aussi en charge le Thunderbolt.

iPhone 15 : quelles caméras ?

Pour le moment, rien n’indique qu’Apple s’apprête à proposer de meilleures caméras pour l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus. L’iPhone 14 profitait de petites nouveautés, comme le moteur photonique pour un traitement amélioré des images et une caméra frontale nettement meilleure, mais c’est tout.

Nous nous attendons à ce qu’Apple s’appuie sur le matériel de caméra existant l’année prochaine avec de nouvelles fonctionnalités logicielles. D’autres rumeurs émergeront au cours des prochains mois.

On s’attend à ce que l’iPhone 15 Pro Max comporte pour la première fois un nouvel objectif périscope. Les objectifs périscope reposent sur un prisme qui réfléchit la lumière vers plusieurs objectifs internes à 90 degrés par rapport au capteur de l’appareil photo, se traduisant par un meilleur zoom optique. Le téléobjectif des modèles iPhone 14 Pro n’offre qu’un zoom optique 3x et un zoom numérique 15x.

À titre de comparaison, le Galaxy S22 Ultra de Samsung (voir notre test) possède déjà un objectif périscope qui permet un zoom optique 10x et un zoom numérique jusqu’à 100x. Une rumeur a dit qu’Apple pourrait opter pour un zoom optique 5x.

iPhone 15 : quelle fiche technique ?

L’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus devraient être alimentés par la puce A16 Bionic, actuellement utilisée dans l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max. Cela poursuit la stratégie d’Apple de bifurquer les performances de l’iPhone entre les modèles Pro et non-Pro, une stratégie qui a débuté cette année. Pour rappel, l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus sont alimentés par la puce A15, bien qu’ils profitent de la variante à 6 cœurs de l’iPhone 13 Pro.

iPhone 15 Ultra © Concept de 4RMD

L’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max devraient profiter d’une puce Apple Silicon plus puissante, potentiellement l’A17 Bionic. Un processus de gravure en 3 nm a d’ores et déjà été évoqué. Ce format entraînerait un changement majeur en termes de performances et d’efficacité énergétique, ce qui pourrait améliorer considérablement la durée de vie de la batterie.

En fin de compte, nous en sommes encore aux premiers jours des rumeurs sur l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Pro. Nous en aurons beaucoup plus au cours des prochains mois, qui nous aideront à mieux brosser le tableau des plans d’Apple.