Borderlands Science : aidez les scientifiques en jouant à Borderlands 3

Qu’il s’agisse de GTA ou de Doom Eternal, proposer un jeu dans un jeu n’est pas vraiment nouveau. Pourtant Borderlands 3 vient d’en introduire un d’un nouveau genre en proposant aux joueurs de consacrer un peu de leur temps pour soutenir un projet scientifique. Le FPS de Gearbox Software permet en effet de jouer un à mini-jeu de science participative pour trier et comparer des séquences d’ADN.

Crédit : Gearbox Software

Baptisé Borderlands Science, l’initiative est née d’un partenariat entre Gearbox, l’Université de McGill, Massively Multiplayer Online Science et The Microsetta Initiative. Dans une vidéo pleine d’humour, la neuroscientifique Mayim Bialik, qui a également incarné Amy Farrah Fowler dans la série The Big Bang Theory, présente le projet. Il consiste à trier et comparer les séquences d’ADN des microbes qui peuplent nos intestins, et qui sont à l’origine de maladies ou de troubles aussi divers que le diabète ou l’anxiété. Pour y parvenir, les scientifiques ont recours à des algorithmes informatiques qui commettent malheureusement des erreurs. Grâce à un simple puzzle game, Borderlands Science permet de corriger ces erreurs, et d’améliorer l’algorithme de tri.

Coronavirus : la recherche sollicite votre CPU pour trouver un remède

Coronavirus : les chercheurs utilisent un jeu vidéo pour mieux le comprendre

Comment participer à Borderlands Science ?

Rien de plus, il suffit de jouer la borne d’arcade de l’infirmerie de Tannis à bord de Sanctuary. Inutile d’être un spécialiste de la génétique, vous devez simplement faire appel à vos capacités d’analyse pour obtenir le meilleur score possible. Pour vous récompenser, le mini-jeu permet d’obtenir de la monnaie in-game que vous pourrez dépenser comme bon vous semble. Vous auriez tort de ne pas essayer.

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’équipe qui se cache derrière le jeu, rendez-vous sur DNA Puzzles.

Borderlands 3 : malgré son succès planétaire, ses développeurs ne toucheront pas un kopek

Source : YouTube