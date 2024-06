Baldur’s Gate 3 : il tente de finir le jeu en ne jouant qu’avec Gratouille en difficulté maximale

Oubliez les speedruns classiques et les romances à gogo sur Baldur’s Gate 3. Un joueur YouTube du nom de Legendary s’est lancé un défi des plus canins : terminer l’intégralité du jeu en difficulté Tacticien, le plus ardu proposé, en ne comptant que sur un seul personnage pour infliger des dégâts : Gratouille, l’adorable compagnon canin.

Finir Baldur’s Gate 3 en ne jouant que Gratouille, un joli défi

Le premier obstacle que rencontre Legendary est d’atteindre Gratouille : il va devoir s’échapper du Nautiloid, survivre aux Gobelins, et rejoindre le chien sain et sauf. Heureusement, il peut compter sur l’expérience glanée en recrutant ses compagnons (inutiles au combat, certes, mais sources précieuses d’XP).

Une fois à ses côtés, Legendary use de son intelligence et de son talent en négociation pour éviter les combats. Objectif : faire grimper son personnage principal, Tav, au niveau 4. Il explique avoir privilégié les quêtes où tuer n’était pas nécessaire. Gratouille, en lui-même, a 12 en CA (classe d’armure) et 5 petits points de vie au niveau 1. Mais rien n’arrête Legendary.

À lire : Baldur’s Gate 4 est officiel et il faudra attendre très longtemps pour y jouer

Au passage, il s’octroie quelques compétences bien utiles (agrandissement, immobilisation de la personne) et monte son intelligence à 18. Il redistribue même les talents de ses compagnons pour en faire de meilleurs supports.

Pour découvrir la suite de ce défi, rendez-vous sur sa chaîne YouTube. Entre adorables frasques canines, défi de taille et humour omniprésent, la vidéo vaut le détour (d’autant plus qu’elle ne couvre que le premier acte sur trois). Les actes 2 et 3 s’annoncent donc tout aussi épiques et marrants.