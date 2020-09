Bose QuietComfort Earbuds : les nouveaux écouteurs sont-ils une menace pour les Airpods Pro ?

Bose QuietComfort Earbuds – Crédit : MATRIX LIFE / YouTube

Les Bose QuietComfort Earbuds ne sont probablement plus qu’à quelques semaines de leur sortie officielle. Un utilisateur Reddit a découvert la vidéo marketing de leur présentation sur le site d’un revendeur australien qui l’a laissée fuiter par erreur. Bien entendu, elle a d’ores et déjà été supprimée, mais des internautes ont eu le temps de la récupérer. Les premiers écouteurs true wireless à réduction de bruit sont attendus avec impatience. Il y a quelques semaines, nous vous avions présenté une vidéo unboxing des Earbuds 700. Les écouteurs ont donc finalement changé de nom et s’appellent désormais les QuietComfort Earbuds, ce qui pourrait être une sorte d’hommage à la lignée des QuietComfort de Bose.

Les premiers écouteurs true wireless à réduction de bruit de Bose sont très attendus

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, Bose met en avant la réduction de bruit de ses nouveaux écouteurs intra-auriculaires. Il n’a pas révélé grand-chose au niveau des spécifications si ce n’est qu’ils ont une autonomie de 6 heures entre deux charges. Apparemment, ils ne seraient pas complètement étanches à l’eau, mais seulement à la pluie et à la transpiration.

Les QuietComfort Earbuds sont loin d’être les seuls écouteurs true wireless à réduction de bruit disponibles sur le marché en plus des Airpods Pro. Néanmoins, ils bénéficient d’un énorme atout qui n’est autre que la réputation de la marque. Bose n’a plus à prouver son expertise audio et la qualité de ses casques et écouteurs. Son casque antibruit et intelligent QuietComfort 35 II est une référence et il est considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs disponibles sur le marché. Son successeur est le premium Noise Cancelling Headphones 700.

Les écouteurs Sony WF-1000XM3 sortis il y a quelques mois sont les seuls qui rivalisent pour le moment avec les Airpods Pro. Si les nouveaux écouteurs de Bose répondent aux attentes, il ne fait aucun doute qu’ils auront le potentiel de faire trembler ceux d’Apple. Nous ne connaissons pas encore ni la date de sortie ni le prix des QuietComfort Earbuds de Bose. Ils seront probablement commercialisés dans la même fourchette de prix que les Airpods Pro d’Apple, c’est-à-dire aux alentours des 250 euros. Ils devraient être annoncés d’ici la fin de l’année.

Source : TechRadar