Box fibre WiFi 6E : laquelle est la moins chère ?

Le WiFi 6 permet de profiter de débits plus élevés, d’une latence plus faible ainsi qu’une plus grande efficience dans les zones denses. Mais quid de son successeur, le WiFi 6E ? Celui-ci sévit dans la bande de fréquence 6 GHz (précisément entre 5 925 MHz et 6 425 MHz). Débits encore plus élevés, efficacité accrue dans un environnement dense… Le WiFi 6E permet d’exploiter comme il se doit tout le potentiel promis par le WiFi 6. Et il commence doucement mais sûrement à s’imposer sur le marché. En témoigne la prise en charge du standard par plusieurs FAI !

WiFi 6E : quelles box le prennent en charge ? Et à quel prix ?

Parmi les offres Internet fibre proposant le WiFi 6E, on retrouve :

La Livebox 6 d’Orange intégrée dans l’abonnement Livebox Max Fibre. Son prix ? 34,99 €/mois la première année avant de passer à 54,99 €/mois.

intégrée dans l’abonnement Livebox Max Fibre. Son prix ? 34,99 €/mois la première année avant de passer à 54,99 €/mois. La Freebox Delta prend désormais en charge le nouveau standard. Il faudra débourser 39,99 €/mois la première année puis 49,99 euros pour bénéficier de la box et du Player Pop.

prend désormais en charge le nouveau standard. Il faudra débourser 39,99 €/mois la première année puis 49,99 euros pour bénéficier de la box et du Player Pop. La Bbox Ultym de Bouygues fonctionne également avec la dernière génération du WiFi. La première année, vous serez facturé 29€99/mois. L’addition s’élèvera ensuite à 49€99/mois.

En définitive, c’est l’offre de Bouygues qui est la moins onéreuse la première année. À l’instar de la Delta, la Bbox Ultym passe ensuite à 49,99 €/mois l’année suivante. Soit cinq euros de moins que l’abonnement Livebox Max Fibre d’Orange. Notez que seule l’offre de Free n’oblige pas les consommateurs à s’engager sur un an. Vous pouvez accéder aux fiches détaillées des abonnements ci-dessous. Et n’hésitez pas à consulter aussi notre comparatif détaillé des meilleures offres fibre optique du marché.

Les avantages du WiFi 6E

Les box actuelles fonctionnent essentiellement sur les bandes 2,4 GHz et 5 GHz. Ce qui provoque des interférences dans les zones denses à l’instar des immeubles. Il s’agit du fameux effet de congestion susceptible de nuire à la qualité de la connexion. En exploitant également la bande 6 GHz (bien moins encombrée que les autres), le WiFi 6E évite l’embouteillage, offrant ainsi de meilleures performances et des débits accrus. Free promet par exemple des débits descendants en WiFi allant jusqu’à 2,5 Gbit/s (en débit partagé). Une rapidité multipliée par trois par rapport au WiFi 5.

Qui plus est, cette norme d’avenir permet d’améliorer la connexion simultanée à l’échelle du foyer. Un nombre plus important d’appareils pourra se connecter au réseau sans craindre une vitesse amoindrie. Toujours est-il qu’il faut posséder des appareils compatibles WiFi 6E pour en profiter. Et ils sont encore peu nombreux même s’ils finiront forcément par se multiplier chemin faisant. Pour le moment, on retrouve la norme essentiellement sur les smartphones haut de gamme les plus récents (à l’instar des S22 ou du Xiaomi 12). Si vous souhaitez en profiter sur votre ordinateur, vous pouvez procéder à l’installation d’une carte WiFi compatible.