Galaxy Ring pas chère : où précommander la bague connectée au meilleur prix ? 

D’après Samsung, la Galaxy Ring ouvre une nouvelle ère dans le domaine des objets connectés. Plus discret et moins encombrant que les montres connectées, cet anneau n’en reste pas moins un concentré de technologies qui devrait trouver son public. Voici où précommander la Galaxy Ring au meilleur prix.

Cela fait un moment que la Galaxy Ring est attendue et l’attente a enfin pris fin avec sa présentation lors du dernier Galaxy Unpacked. Premier produit de sa catégorie, il se positionne comme la nouvelle alternative aux montres connectées alors même que Samsung a présenté ses nouveaux modèles. Dans tous les cas, cette bague est bardée de capteurs et fonctionne directement avec votre smartphone Samsung ou Android en général. Dans tous les cas, elle sera disponible en boutique dès le 24 juillet. Pour le moment, il est tout de même possible de précommander cet anneau. Découvrez où acheter la Galaxy Ring moins chère et au meilleur prix.

💰 Où précommander le Galaxy Ring au meilleur prix ?

Précommander le Galaxy Ring sur Samsung

Précommander le Galaxy Ring sur la Fnac

Tout d’abord, il faut savoir que la Galaxy Ring se décline en plusieurs coloris et plusieurs tailles. Cependant, quoiqu’il arrive, cette bague connectée est disponible à un tarif unique. Attention, ce dernier n’a rien à envier aux montres connectées premium de la marque.

Samsung Galaxy Ring à 449 €

Cet anneau connecté est disponible dans 3 coloris différents : Or, Argent ou Noir.

Pour son lancement, Samsung ne propose littéralement aucune offre. Alors que c’est pourtant le cas des Z Fold 6 et Z Flip 6. Cependant, précisons qu’avant de recevoir votre bague connectée, la marque propose de vous envoyer un baguier pour que vous puissiez sélectionner la taille qui vous correspond.

💍 Quelle est la fiche technique du Galaxy Ring ?

La Galaxy Ring se présente comme un petit bijou d’une épaisseur de seulement 2,6 mm. Ce dernier est fait avec un alliage en titan lui conférant une grande légèreté. D’ailleurs, au premier CUP d’oeil, nous pourrions croire avoir une véritable bague dans les doigts. De même, il est certifié IP68 et 10ATM. Côté technique, il embarque un ensemble de 3 capteurs, dont un cardiofréquencemètre, un capteur de température et un accéléromètre. Cela permet, par exemple, de mesurer le SpO2 ou la température corporelle.

Sans surprise, bague connectée oblige, nous ne trouvons pas d’écran. Toutes les interactions se font directement depuis l’application du smartphone (Samsung Health). Sinon, le fabricant coréen annonce une autonomie de 7 jours. Cependant, il est bon de noter que la capacité de la batterie va virer en fonction de la taille de la bague. Pour rappel, la Galaxy Ring est disponible dans 9 tailles différentes. Enfin, il faudrait environ 30 minutes pour récupérer 40 % d’autonomie grâce à son boîtier. Dernier point, cette bague connectée fonctionne uniquement avec les smartphones Android. En effet, les possesseurs d’iPhone devront passer leur chemin.

