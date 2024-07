Bug CrowdStrike : ces utilisateurs ont été épargnés, Windows 95 est immortel

Lorsque Windows reçoit une mise à jour, il est recommandé de l’installer rapidement pour profiter des dernières fonctionnalités mais surtout d’une sécurité accrue et d’une correction des bugs. Mais dans certains cas, ce choix est contre productif comme le prouve Southwest Airline, quatrième compagnie aérienne des États-Unis qui a échappé aux perturbations causées par la mise à jour défectueuse de CrowdStrike. Comment ? En utilisant de vieilles versions de l’OS de Microsoft.

Des entreprises échappent au bug en utilisant Windows 95

Dans la journée du 19 juillet, de nombreuses entreprises à travers le monde ont fait face à un écran bleu de la mort. En France, de grosses structures comme TF1 ou Canal+ ont été affectées. Mais aux États-Unis, CrowdStrike y a échappé grâce à son utilisation… de Windows 3.1. Le système d’exploitation a été lancé en 1992 et ne reçoit plus de mises à jour depuis belle lurette, ce qui lui permet d’échapper aux perturbations. Pendant ce temps, les concurrents comme United, Delta et American Airlines ont dû suspendre leurs vols à cause de CrowdStrike. Les systèmes affectés touchaient la planification des vols, la maintenance ou encore la billetterie. Fort heureusement, les systèmes de bord des avions n’étaient pas touchés.

Mais ce n’est pas tout puisque Southwest utilise également Windows 95 pour gérer son personnel, autre version obsolète du système d’exploitation. Comme le souligne Tom’s Hardware, ironiquement, certains employés s’étaient plaints qu’elle soit toujours utilisée. Mais il semblerait que pendant la journée du 19 juillet, la compagnie aérienne ait eu raison. L’incident CrowdStrike pourrait la conforter de rester sous Windows 95.

Il faut toutefois prendre en compte que le vieillissement du matériel pourrait pousser Southwest à opter pour une version plus récente du système d’exploitation. Selon beaucoup, Windows XP serait le meilleur choix puisqu’il peut lancer les logiciels Windows 3.1 en mode de compatibilité.

Alors certes, utiliser un OS récent et mis à jour est un impératif pour les particuliers mais dans certains cas, du vieux matériel à la fiabilité éprouvée est un énorme atout en termes de sécurité.