Windows 11 : un bug de fuseau horaire fait rager les utilisateurs

Les utilisateurs de Windows 11 sont confrontés régulièrement à des bugs. Le dernier en date est particulièrement agaçant. Le système d’exploitation envoie des notifications demandant l’autorisation de modifier le fuseau horaire sans raison valable. Plusieurs témoignages ont dénoncé le souci dans le Hub de commentaires, l’interface qui permet de faire remonter des dysfonctionnements sur l’OS.

“Chaque jour, et plusieurs fois par jour, Windows envoie une notification demandant l’autorisation de modifier le fuseau horaire. C’est très irritant car le fuseau horaire n’a aucune raison de changer et n’a pas changé. Je suis en France, et le PC n’a pas changé d’emplacement”, fustige un utilisateur victime du bug qui se manifeste donc aussi dans nos contrées.

Windows 11 : des notifications intempestives incitent les utilisateurs à changer de fuseau horaire

“Pourquoi Windows pense-t-il que j’ai déménagé de 455 miles vers l’est ? Réparez votre foutu système d’exploitation Microsoft”, déplore une autre personne touchée par le bug du fuseau horaire. Les notifications intempestives apparaissent en boucle et ce même si vous choisissez d’ignorer la demande. Elles surgiraient même jusqu’à deux fois par heure chez certaines personnes.

Selon Windows Latest, le problème est signalé depuis environ trois semaines par les usagers sur les forums et le Hub de commentaires. Sollicité par le site spécialisé, un membre de l’équipe d’assistance explique que Microsoft est au courant et qu’un correctif est en préparation. Espérons que celui-ci soit publié sous peu afin de soulager les utilisateurs de Windows 11.

Ce n’est pas le seul problème qui parasite actuellement la communauté Windows. Les utilisateurs de OneDrive sont touchés par un bug qui les empêche d’accéder aux dossiers partagés, les raccourcis se transformant en raccourcis Internet inutilisables. “Pour l’instant, il n’existe aucune solution de contournement”, reconnaissait le géant de Redmond il y a quelques jours.