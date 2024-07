C8 disparaît de la TNT, pourquoi TPMP pourrait tout de même survivre

© Envato

C8 perd sa fréquence TNT, l’Arcom a pris sa décision qui est historique pour le paysage audiovisuel français

Touche pas à mon poste pourrait survivre en étant diffusé sur une autre chaîne du groupe Canal+ comme CStar

Quant à C8, la chaîne pourrait être diffusée via d’autres canaux, notamment en ligne

Le 24 juillet 2024, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a pris une décision historique : retirer la fréquence TNT de C8. Il s’agit d’un tournant majeur pour le PAF qui met fin à la présence d’une chaîne qui suscite de nombreuses controverses, principalement à cause de Touche pas à mon poste et son animateur star Cyril Hanouna.

Pourquoi l’Arcom retire la fréquence TNT de C8 ?

C8, propriété du groupe Canal+ et du très polémique milliardaire Vincent Bolloré, s’est illustrée par une accumulation de sanctions et d’amendes, totalisant 7,6 millions d’euros sur les huit dernières années. L’émission Touche pas à mon poste, animée par Cyril Hanouna, a été au cœur de nombreuses polémiques.

La décision de l’Arcom s’inscrit dans un contexte plus large de réorganisation du paysage audiovisuel. Parmi les 15 fréquences TNT en jeu, deux nouveaux acteurs font leur entrée : OF TV, portée par le groupe de presse régionale Ouest-France, et RéelsTV, chaîne soutenue par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky via CMI France.

🔈 Appel aux candidatures pour 15 services de la TNT : présélection des candidats 🔽



Le communiqué de presse : https://t.co/26LxCeIJK0 — Arcom (@Arcom_fr) July 24, 2024

Le retrait de la fréquence TNT de C8 a d’importantes répercussions sur l’organisation de la chaîne. Les annonceurs, les producteurs et les téléspectateurs devront s’adapter à cette nouvelle configuration. Les employés de C8 se retrouvent dans une situation d’incertitude quant à leur avenir professionnel.

Pour Cyril Hanouna, visage de C8, cette décision pourrait marquer un tournant dans sa carrière. Son avenir dans le paysage médiatique français reste incertain, tout comme celui de ses émissions qui ont fait l’objet de nombreuses critiques. Il reste toutefois des solutions pour l’animateur habitué aux polémiques.

À n’en pas douter @TPMP va trouver sa place en access sur @canalplus, au sein d’une tranche en clair sur le canal 4. Logique de groupe.#logique #pari — Thierry Moreau (@ThierryMoreauTM) July 24, 2024

Bien que C8 perde sa fréquence TNT, la chaîne pourrait potentiellement continuer à exister sous d’autres formes, notamment via les box internet, le streaming ou les applications mobiles. Quant à Touche pas à mon poste, une diffusion sur une autre chaîne du groupe comme Canal+ (en clair) ou CStar est probable. La transition soulève toutefois des questions sur la capacité de la chaîne à maintenir son audience et son influence sans l’accès direct à la TNT.

Un moment historique pour le monde de l’audiovisuel français

La décision de l’Arcom envoie un message fort à l’ensemble du secteur audiovisuel français sur l’importance du respect des règles et des normes établies. Elle pourrait influencer les stratégies éditoriales des autres chaînes et redéfinir les limites de ce qui est acceptable dans le paysage médiatique français. Malgré de nombreux rappels à l’ordre, Cnews n’a pas perdu sa fréquence TNT. Il s’agit d’une autre chaîne du groupe Canal+ qui s’illustre par les sanctions à son encontre.

Les chaînes C8 et NRJ12 non retenues pour la réattribution des fréquences télé, annonce l'Arcom #AFP pic.twitter.com/UEup5xA5f2 — Agence France-Presse (@afpfr) July 24, 2024

Le retrait de la fréquence TNT de C8 marque un moment historique dans l’histoire de l’audiovisuel français. Les conséquences de cette décision se feront sentir bien au-delà de la seule chaîne concernée, redéfinissant potentiellement les contours du paysage médiatique français pour les années à venir.