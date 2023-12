TNT : France 2 et France 3 passent enfin à la 4K à Paris et ses environs

C’est une bonne nouvelle pour les téléspectateurs franciliens de France Télévisions. Depuis hier, France 2 et France 3 proposent leur programme en 4K Ultra HD, soit une définition de 3840 x 2160 pixels. L’image bénéficie aussi de la technologie HDR 10, et le son du format Dolby Digital Plus.

France 2 et France 3 passent en 4K © Maxime Clady, France Télévisions

C’était un pari risqué, que l’on évoquait en début d’année déjà, mais France Télévisions l’a relevé. Depuis hier, les téléspectateurs parisiens peuvent regarder France 2 et France 3 en 4K Ultra HD sur la TNT. Le groupe espère étendre cette diffusion à 70 % de la population française d’ici juin 2024, pour les Jeux olympiques de Paris.

France Télévisions lance la 4K sur ses chaînes à Paris et prépare les Jeux olympiques

Jacques Donat-Bouillud, directeur du développement des réseaux de diffusion & distribution du groupe, a annoncé sur son compte X que ce test pilote s’étendra à plusieurs grandes villes à partir du 23 janvier prochain.

Une initiative ambitieuse qui vise à couvrir jusqu’à 70 % de la population française d’ici juin 2024, juste à temps pour les Jeux olympiques de Paris, prévus pour le 26 juillet de la même année.

À lire aussi : Meilleures TV LG : quel téléviseur OLED acheter en 2023

Mise on air ce matin du 11/12 de France 2 UHD et France 3 UHD. Merci à toutes les équipes de @Francetele qui ont travaillé dur pour tenir ce délai.

On va tester pendant quelques semaines avant un allumage officiel le 23 janvier sur plusieurs grandes villes — Donat Bouillud (@donat_media) December 11, 2023

Cette mise à niveau de la diffusion améliore considérablement la qualité de l’image, passant de 1920 x 1080 pixels (HD) à une résolution Ultra HD de 3840 x 2160 pixels. La fréquence d’images double également, passant de 25 à 50 images par seconde, offrant ainsi une expérience plus fluide et réaliste. Le ratio passe au 16:9, et les téléviseurs compatibles peuvent profiter du HDR 10, offrant des contrastes et des couleurs encore plus saisissants.

En ce qui concerne la partie son, le canal 4K UHD de France Télévisions prend en charge le format Dolby Digital Plus (E‑AC3) et le Dolby AC-4 AC4, garantissant une meilleure expérience audio. Bien que quelques ajustements puissent être nécessaires au cours des premières semaines, l’arrivée de la 4K UHD marque un jalon dans l’histoire de la diffusion télévisuelle en France.

Voici la liste des nouveautés pour France 2 et France 3 en 4K sur la TNT :