Indiana Jones and The Great Circle: le gameplay se dévoile, Indy va faire claquer son fouet en 2024

À l’occasion du Developers_Direct, il a été possible d’en apprendre un peu plus sur le mystérieux Indiana Jones and The Great Circle, un jeu d’action-aventure exclusif au PC et à la Xbox Series édité par Bethesda, qui devrait sortir courant 2024.

©Microsoft

Indiana Jones est une œuvre de pop culture qui, malgré son âge, fait encore sensation. La franchise créée par Steven Spielberg a tout de même 43 ans. Cela ne semble pourtant pas impacter l’univers d’inspiration pulp qui a le droit à de nouveaux projets régulièrement.

Récemment, les aventures d’Indy ont eu le droit à un nouvel opus sur grand écran : Indiana Jones et le cadran de la destinée. En 2024, le célèbre archéologue au fouet et au chapeau fera son grand retour en jeu vidéo.

Nommé Indiana Jones and the Great Circle, le jeu en question, est développé par MachineGames et édité par Bethesda. Il est une exclusivité PC et Xbox Series et sera disponible sur le GamePass.

Malheureusement, à cause du rachat du studio par Microsoft, ce nouvel opus ne sortira donc pas sur PS5 malheureusement. Une situation que Indiana Jones and the Great Circle partage avec Starfield, le RPG de Bethesda sorti en septembre 2023.

Indiana Jones revient et en vue à la première personne

Si le jeu restait encore très mystérieux, lors de la dernière conférence en ligne Developers_Direct, il a été possible d’en apprendre un peu plus sur le titre. Ainsi, l’intrigue originale se déroulera entre le premier et le troisième film de la série et sera un jeu d’action-aventure à la première personne. Évidemment, période oblige, l’Allemagne nazie sera certainement l’antagoniste principale du jeu.

Il semblerait que le célèbre fouet du personnage soit de la partie et qu’il puisse être utilisé en combat mais aussi pour résoudre des énigmes environnementales. Indiana Jones partirait donc à l’aventure à la suite du vol d’un artefact séjournant dans son musée. L’aventure devrait mener l’archéologue aux quatre coins du monde et il devrait faire escale au Vatican notamment.

©Microsoft

C’est à peu près tout ce qu’il y a à savoir sur le titre, les développeurs n’ayant pas encore fixé de date de sortie, hormis un vague 2024. De récentes rumeurs suggèrent que Microsoft souhaiterait abandonner l’exclusivité de certains de ses jeux, comme Sea of Thieves, qui pourrait venir voguer sur PS5. Avec un peu de chance Indy ne conservera pas son exclusivité Microsoft.

Ce serait une excellente nouvelle pour l’ensemble des joueurs qui dans le cas contraire pourraient passer à côté d’un très bon jeu. Si les derniers jeux estampillés Indiana Jones n’ont pas eu un succès retentissant, la franchise compte de véritables pépites. C’est le cas, par exemple, d’Indiana Jones et le Mystère de l’Atlantide, un point-and-click développé par LucasArts en 1992.

Lui aussi disposait d’un scénario original considéré aujourd’hui comme étant meilleur que certains films de la série. Il faut espérer que l’opus made in Bethesda de 2024 s’inspire de celui-ci et propose un scénario haletant, mêlant mystères et fantastique.