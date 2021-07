Captain America : Sam Wilson possède un bouclier unique

Sam Wilson se démarque de plus en plus de Steve Rogers en tant que Captain America. L’homme a désormais son propre bouclier, totalement unique.

Dans le Marvel Cinematic Universe (MCU), les cartes sont redistribuées. Le multiverse est amorcée par Loki sur Disney+ tandis que Black Widow lance les hostilités sur grand écran. Plusieurs films sont également attendus entre Doctor Strange 2, Thor 4, Spider-Man 3 ou encore Shang-Chi. Les bouleversements sont nombreux et désormais, Steve Rogers n’est plus Captain America. Sam Wilson a enfilé son costume dans Le Faucon et le Soldat de l’Hiver. Et dans les comics, le super-héros a aussi eu droit à un bouclier unique au design sublime.

Un bouclier noir avec une étoile blanche en son centre

Dans le comics United States of Captain America, plusieurs vilains enfilent le costume de Captain America. Sam Wilson et Steve Rogers poursuivent ces imposteurs dont l’un d’eux se révèlera être foncièrement bon. Et le second numéro nous apprend que Faucon a désormais son propre bouclier. Si Sam Wilson et Steve Rogers portent tous deux le costume de Captain America, la véritable arme a été volée par un imposteur.

Steve Rogers utilise donc un bouclier holographique conçu par Tony Stark. Sam Wilson en possède un nouveau, unique, noir avec une étoile blanche au centre. Le design a beau être simple, il est frappant et efficace.

Lorsque Steve Rogers demande à Sam Wilson d’où vient ce bouclier, l’homme révèle qu’il a été conçu par Misty Knight. On ne sait pas si du vibranium est présent mais l’héroïne a de forts liens avec Les Filles de la Liberté. Cela veut donc dire qu’elle a très peu pu accéder au métal légendaire du Wakanda grâce à la princesse Shuri.

Pour le moment, Sam Wilson n’a pas encore montré les capacités de son bouclier unique.

Même si ce bouclier n’a pas démontré sa force, il est plaisant de voir Sam Wilson posséder sa propre arme. Le super-héros se démarque petit à petit de son prédécesseur. Même si Le Faucon et le Soldat de l’Hiver n’a posé que les bases de ce nouveau Captain America, le changement est bien là. Beaucoup espèrent que le personnage aura droit à un traitement aussi long et dense que celui de Steve Rogers.

