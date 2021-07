Shang-Chi : un nouveau trailer avec beaucoup d’action

Un nouveau trailer pour le long-métrage Marvel ! – Crédit : Marvel Studios

Pendant la pandémie, Marvel Studios a compté sur Disney+ pour poursuivre la quatrième phase du Marvel Cinematic Universe (MCU). Les spectateurs ont pu découvrir plusieurs séries comme Loki, introduisant Kang le Conquérant. Mais alors que l’étau se desserre avec la réouverture des salles de cinéma, Black Widow est arrivé sur grand écran. Le point de départ de futurs films comme Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor : Love and Thunder ou encore Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux. Le dernier long-métrage cité livre justement un joli cadeau inattendu aux fans. Un nouveau trailer d’une minute avec une action condensée !

Dernière ligne droite pour Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux

Alors que Black Widow est encore projeté au cinéma et à un mois de sa sortie, Shang-Chi nous dévoile un nouveau trailer. Plusieurs sont déjà disponibles mais ce cadeau aux fans marque la dernière ligne droite. On peut le dire : la quatrième phase du MCU est définitivement entamée sur grand écran. Il aura fallu plusieurs mois aux fans pour enfin découvrir Black Widow, repoussé plusieurs fois à cause du contexte sanitaire. Rappelons que pour limiter la casse, Marvel Studios a fait le choix d’une sortie simultanée aux USA. Le long-métrage de Natasha Romanoff est disponible sur Disney+ et au cinéma.

Ce trailer de Shang-Chi d’une minute met l’accent sur l’action. On découvre plusieurs cascades et scènes intenses dans une durée condensées. Puisque ces images apparaissent un mois avant la sortie du film, on imagine qu’elles seront présentes. Les pouvoirs du super-héros sont également mis à l’honneur. Autant dire qu’avec une approche plus fantastique que Black Widow, les fans du MCU ont hâte de découvrir cette nouvelle étape de l’univers connecté.

Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux arrive en septembre sur nos écrans

Shang-Chi va affronter une mystérieuse organisation criminelle – Crédit : Marvel Studios

Mais de quoi parle le film du MCU ? Les spectateurs découvriront Shang-Chi, maître Kung-Fu. Le jeune homme doit affronter son père, le Mandarin (déjà « apparu » dans Iron Man 3, les fans comprendront). Ce dernier est à la tête de l’organisation terroriste et mystérieux des Dix Anneaux.

Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux arrive le 1er septembre 2021 sur nos écrans.

