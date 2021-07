Marvel : Un nouveau Captain America très différent de Steve Rogers

Les fans de comics le savent bien : un super-héros n’a pas qu’une identité. Et le Marvel Cinematic Universe l’a également prouvé puisque Sam Wilson est Captain America depuis Faucon et le Soldat de l’Hiver sur Disney+. Le costume était auparavant enfilé par Steve Rogers. Son dernier combat a eu lieu dans Avengers: Endgame qui a eu droit à sa version rétrogaming. Et c’est justement le leader des Avengers qui a aujourd’hui une nouvelle identité. Dans le comics The United States of Captain America, les lecteurs ont découvert Aaron Fischer. Un personnage venu d’une vague de nouvelles incarnations du super-héros à laquelle font face Steve Rogers et Sam Wilson.

Un jeune homme inspiré par les exploits de Steve Rogers

Aaron Fischer est l’un des nouveaux Captain America – Crédit : Marvel

Le monde est attaqué par une vague de Captain America prêts à semer le chaos. Parmi eux, un certain Aaron Fischer. Le jeune homme cambriole Steve Roger pour voler son bouclier en vibranium, poussant le héros à suivre sa trace avec Sam Wilson. Il découvre alors ce mystérieux voleur se présentant comme le justicier des chemins de fer ! Tout le contraire d’un super-vilain. Aaron Fischer porte le costume de Captain America et veut rendre justice.

Aaron Fischer raconte son passé. Plusieurs jeunes qu’il connaissait ont disparu et cette affaire est liée à la Roxxon Corporation. Ce nouveau Captain America est alors enlevé par la société et placé dans un camp. Pour s’échapper, il fabrique alors son propre costume du super-héros et aide les autres personnes enlevées. Mais Aaron Fischer décide alors de rester Captain America et s’inspire de Steve Rogers.

Steve Rogers et Sam Wilson prennent Aaron Fischer sous leur aile

Après de multiples péripéties impliquant d’autres Captain America répendant le mal, Steve Rogers et Sam Wilson prennent une décision. Celle de prendre Aaron Fischer sous leur aile pour le garder en sécurité. Les héros souhaitent faire la lumière sur cette vague de vilains inspirés de Steve Rogers.

Aaron Fischer a énormément de potentiel et beaucoup d’autres aventures à venir. En s’échappant d’un camp de Roxxon, le jeune homme a déjà prouvé qu’il est capable de belles prouesses.

Source : CBR