Ce voleur d’iPhone se faisait 20000 dollars par week-end, comment protéger votre smartphone ?

La nouvelle version d’iOS 17 ajoute une couche supplémentaire de protection. Il faut dire que l’iPhone est loin d’être donné face à une politique premium mise en place par Apple, ce qui suscite les convoitises. Et ce n’est pas le futur iPhone 16 qui va déroger à cette règle d’or face aux nombreuses innovations attendues. Mais comment vous protéger au maximum contre les vols ? Aaron Johnson, condamné à 8 ans de prison pour avoir dérobé plusieurs smartphones de la firme de Cupertino, l’explique au micro du Wall Street Journal.

300 000 dollars de butin amassés par ce voleur d’iPhone

C’est entre 2021 et 2022 que l’homme, âgé de 26 ans, a volé des centaines d’iPhone à Minneapolis lors de soirées ou dans les bars. Il commençait d’abord par nouer un lien amical avec les victimes puis récupérait leur code secret en instaurant un climat de confiance ou en le regardant discrètement. Une fois l’iPhone dérobé, il lui suffisait de se déconnecter du compte iCloud du propriétaire puis de se connecter au sien avant d’enregistrer son visage sur Face ID.

Ensuite, Aaron Johnson vidait toutes les applications bancaires et cryptomonnaies. Il profitait également d’Apple Pay pour acheter des produits Apple revendus par un complice en dehors de Minneapolis. Condamné à 8 ans de prison, l’homme explique au Wall Street Journal qu’il se faisait jusqu’à 20 000 dollars par week-end et qu’en tout, il aurait dérobé plus de 300 000 dollars.

En se basant sur l’expertise d’Aaron Johnson, on peut dresser une liste des protections à mettre en place. Les voleurs se servent de la ruse pour récupérer le code secret d’un iPhone alors mieux vaut utiliser des techniques comme Face ID ou Touch ID pour le déverrouiller en public. Ensuite, et c’est un élément vital, pensez à toujours protéger vos applications bancaires avec un mot de passe renforcé. Ne les enregistrez jamais dans des notes ou dans un mail puisque si un voleur a votre smartphone, il pourra fouiller à sa guise.

Si le vol a quand même eu lieu, supprimez rapidement le contenu de votre iPhone à distance puis faites opposition à toutes les cartes bancaires enregistrées dans Apple Pay. Mieux vaut rapidement couper l’herbe sous le pied des escrocs.