iPhone 16 : tout savoir avant la sortie du futur smartphone Apple

La gamme iPhone 15 est sortie le 22 septembre 2023 avec tout un tas de nouveautés, notamment pour les modèles Pro et Pro Max. Mais la firme à la pomme ne perd pas de temps et planche déjà sur la prochaine itération de son smartphone qui a conquis le monde. La mouture de cette année n’était même pas sortie que nous apprenions déjà que l’iPhone 16 aurait (entre autres) un écran plus grand !

Nous avons regroupé sur cette page les dernières informations concernant l’iPhone 16, que nous mettrons régulièrement à jour jusqu’à la sortie. Bien sûr, ce tour d’horizon des premières fuites et rumeurs n’a rien de définitif, d’autant plus qu’il reste encore beaucoup de temps à Apple pour modifier son prochain smartphone.

iPhone 16 concept © Petar Trlajic

L’iPhone 16 devrait être présenté en septembre 2024, à la rentrée comme Apple en a l’habitude. La firme à la pomme a officiellement dévoilé la gamme iPhone 15 le 12 septembre 2023 et il faudra attendre plus ou moins une année avant de voir le prochain cru du fleuron d’Apple.

💶 Quel serait le prix possible de l’iPhone 16 ?

L‘iPhone 16 risque de coûter beaucoup plus cher que les précédentes gammes. En effet, les coûts de production de l’iPhone 15 ont augmenté de 10 % par rapport au cru 2022. L’inflation galopante depuis un an est passée par là. Pourtant, Apple a fait le choix d’absorber l’augmentation des coûts et d’épargner le consommateur. Ainsi, les prix n’ont pas bougé en 2023, faisant de l’iPhone 15 l’itération la moins chère depuis 2007, ramené à l’inflation.

Il est peu probable qu’Apple décide de réitérer l’expérience pour l’iPhone 16. La firme pourrait davantage refléter ses coûts sur le prix du téléphone et retourner aux marges des précédents smartphones. Une augmentation de 10% du tarif du modèle de base de l’iPhone 15 à 969 euros nous donne 1065 euros : une indication approximative du prix que pourrait afficher l’iPhone 16 à sa sortie.

📱 La gamme iPhone 16 pourrait inclure le nouveau modèle Ultra

C’était une rumeur insistante avant la sortie de l’iPhone 15 : l’arrivée d’une nouveau modèle Ultra, qui se placerait tout en haut de la gamme, devant le Pro Max. Prix mirobolant, capacités démultipliées… ce modèle nourrit les fantasmes des fans d’Apple. L’iPhone Ultra ne s’est pas matérialisé cette année, mais il arriverait peut-être en 2024.

La rumeur vient de nul autre que Mark Gurman, le célèbre journaliste de Bloomberg. Celui-ci indique que pour justifier son prix plus élevé, l’iPhone 16 Ultra pourrait avoir un meilleur appareil photo, un écran encore plus grand et une puce plus rapide pour des performances améliorées.

Concept d’iPhone 16 Ultra ©4rmd.yt

👀 À quel écran et quel design s’attendre pour l’iPhone 16 ?

Ce serait la grande nouveauté de l’iPhone 16 : des écrans plus grands pour rivaliser avec Samsung. Cette information nous est d’abord venu de Ross Young de Display Supply Chain Consultant, dont les prédictions se sont souvent avérées vraies. L’information a été confirmée par Mark Gurman. Cela ferait des iPhone 16 Pro les smartphones Apple avec les écrans les plus grands jamais réalisés.

C’est ensuite le leaker « Unknownz21 » qui est venu abonder dans ce sens, apportant la précision que les modèles Pro de l’iphone 16 auraient des dalles de 6,3 et 6,9 pouces. Celui-ci ajoute que l’affichage réel de ces écrans plus grands serait un peu plus petit.

Apple is working on two Pro models

for the iPhone 16 series, with increased display panel sizes (the actual display area is a bit smaller):



D93 – 6.3”



D94 – 6.9”



Both models are set to feature the new periscope lens, unlike the 15 lineup where it’s restricted to the Pro Max. — Unknownz21 🌈 (@URedditor) May 16, 2023

Ces dalles plus grandes pourraient être équipées d’une technologie micro-LED révolutionnaire conçue par Apple, selon un rapport tiré de la chaîne d’approvisionnement. Cette technologie d’affichage lui conférerait une luminosité plus élevée, une consommation d’énergie réduite et un rapport de contraste amélioré. Cependant, ce sera d’abord l’Apple Watch Ultra qui aura d’abord droit au microLED et il est possible que le premier iPhone à en être équipé soit le 17, et non le 16.

Aucune amélioration n’est à prévoir en matière de fréquence d’affichage pour les iPhone 16 et Plus selon Revegnus. Le leaker confirme le maintien du taux à 60 Hz pour les futurs modèles standard et Plus avec des écrans en LTPS. Décevant.

Apple aurait également prévu de changer la disposition du module photo de l’iPhone 16, qui ressemblerait à celui de l’iPhone 12. Au lieu d’être positionnés en diagonale comme sur l’iPhone 15, les capteurs seraient disposé verticalement, l’un en dessous de l’autre, toujours selon le leaker Unknownz21.

L’iPhone 12, sorti en 2020 © Vựa Táo / Unsplash

Sur ce dernier point, MacRumors abonde dans le même sens. Le site spécialisé affirme avoir mis la main sur les prototypes du téléphone, révélant également le choix des couleurs. Il a ainsi pu établir un aperçu en 3D de leur apparence.

En jaune, un premier design avec le bouton action, un bouton de volume unifié et un appareil photo similaire à celui de l’iPhone X.

En rose, un bouton action et des boutons de volume mécaniques séparés

En noir “midnight”, un plus grand bouton d’action et le fameux bouton capture. A priori ce sera ce dernier prototype qui ressemblera le plus au produit final.

Tous ces modèles envisagés ont en commun une nouvelle disposition verticale des capteurs photo. Si cet alignement est une constante, Apple envisage toutefois deux conceptions différentes de la bosse de la caméra :

L’une dans le style de l’iPhone 12, avec deux objectifs situés l’un au-dessus de l’autre. Celle-ci se retrouverait dans davantage de prototypes, signe d’un plus grand intérêt .

. L’autre dans le style de l’iPhone X, avec une bosse unique à forme ovale.

📷 Quelles seraient les capacités photo de l’iPhone 16 ?

L’analyste Ming-Chi Kuo l’a affirmé à plusieurs reprises dans ses notes de recherche, l’iPhone 16 Pro aura droit à une technologie de l’iPhone 15 Pro Max : le téléobjectif à tétraprisme. Celui-ci indique que l’entreprise sous-traitante d’Apple qui fabrique ce composant affichera de beaux résultats en 2024. Pourquoi ? En grande partie grâce à “deux modèles iPhone 16 Pro adoptant des objectifs tétraprisme“.

Pour Apple, cette décision aurait beaucoup de sens : l’accueil réservé au zoom 5x par les critiques et les clients a été très chaleureux. Dans notre test de l’iPhone 15 Pro Max, nous écrivons ainsi que le cru 2023 a “enfin un téléobjectif digne de ce nom“, précisément grâce à cette technologie.

Un indice de plus vient confirmer davantage cette hypothèse : l’iPhone 16 Pro serait doté d’objectifs en verre moulé. Ces lentilles offrent un plus grand grossissement par rapport à leur taille. Ainsi Apple pourrait choisir de conserver des longueurs de focales de 24 mm et 120 mm, tout en économisant de l’espace sur le 16 Pro, déjà chargé par l’objectif à tétraprisme qui requiert beaucoup de place.

En revanche, nous ne savons pour l’instant rien des améliorations apportées à l’appareil photo des modèles de base et Plus.

⚒️ À quoi pourrait ressembler la fiche technique de l’iPhone 16 ?

C’est un schéma de transmission des puces qui se répète d’une année à l’autre depuis un moment chez Apple : l’iPhone 16 aurait droit à la puce A17 Bionic qui équipe actuellement les 15 Pro, selon les informations de Jeff Pu, analyste chez Haitong International Securities. Les modèles Pro verraient l’introduction de l’A18 Bionic, avec un SoC d’une finesse de gravure en 3 nm, une première pour un smartphone. Le détail des améliorations apportées à cette puce ne nous est pas encore connu.

Au contraire, le prochain iPhone briserait justement cette habitude de la firme à la pomme, selon le site wccftech. Apple aurait demandé à TSMC de concevoir de nouvelles puces pour l’iPhone 16, basées sur le processus N3E en 3 nm. Ces nouvelles puces A18 Pro viendraient équiper aussi bien le modèle de base que les modèles Pro de l’iPhone 2024, pour permettre la mise en place de fonctionnalités d’IA génératives dans iOS 18. Il faudra attendre d’obtenir plus informations pour trancher.

Pour la RAM, Jeff Pu indique que le modèle de base viendra avec 8 Go de RAM. Une amélioration en vue, puisque ce sont seulement les modèles Pro qui y ont eu droit pour le modèle 2023.

Pour les télécommunications, l’iPhone 16 pourrait être le premier à être équipée d’un modem développé par Apple. En effet, tous les iPhone sont actuellement équipés d’une puce 5G fabriquée par Qualcomm. À l’occasion d’une interview accordée à CNBC au MWC 2023, Cristiano Amon, PDG de l’entreprise, déclarait qu’il ne faisait « aucun plan pour 2024, mais mon hypothèse est que nous ne fournirons pas [Apple] en modem en 2024, c’est leur décision à prendre ».

Grâce à un matériau spécial, Apple pourrait corriger problèmes de surchauffe de l’iPhone. Sur X, l’utilisateur @KosutamiSan, celui qui avait rapporté le fait qu’Apple allait passer à l’USB-C, dit que la firme de Cupertino envisagerait d’utiliser un dissipateur thermique en graphène et un boîtier de batterie métallique pour favoriser un meilleur transfert de chaleur.

Apple is actively working on graphene thermal system of iPhone 16 Series to solve the heating problem existing before. And the battery of Pro series would change to metal shell, for the same reason. — Kosutami (@KosutamiSan) November 16, 2023

🪫 À quelle autonomie s’attendre de l’iPhone 16 ?

Comme mentionné précédemment, une technologie d’écran micro-OLED permettrait de démultiplier l’autonomie de l’iPhone 16. Ces dalles utilisent de minuscules lentilles pour modifier le trajet de la lumière vers la surface de l’affichage et les yeux de l’utilisateur, au lieu de la réfracter dans d’autres directions. Outre les améliorations en luminosité, elle permet de consommer beaucoup moins d’énergie.

⚡ Quelles nouvelles fonctionnalités avec l’iPhone 16 ?

Des rumeurs affirmaient qu’Apple préparait une petite révolution de Touch ID pour l’iPhone 16. Il s’avère que non, Touch ID ne fera pas son grand retour sur l’iPhone 16. Cette technologie serait réservée à l’iPhone SE de troisième génération, tandis que les autres modèles adopteraient Face ID ou une autre solution biométrique.

Toute la gamme iPhone 16 accueillerait également le bouton Action des iPhone 15 Pro. Selon les informations de Macrumors, tous les prototypes du téléphone en sont équipés et la documentation en interne d’Apple en atteste. La firme aurait prévu de le transformer en bouton capacitif et d’y apporter de nombreuses améliorations comme la reconnaissance de la force appliquée sur le bouton.

Apple préparerait aussi un nouveau bouton Capture. Il s’agirait là d’un bouton supplémentaire au bouton action, déjà implémenté dans les modèles 15 Pro. Nom de code “Project Nova” selon les sources de MacRumors, nous ne savons pas grand-chose de ce mystérieux bouton, si ce n’est qu’il permettrait de prendre des captures d’écran.