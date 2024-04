Ces 10 jeux vidéo sont les plus difficiles de tous les temps, le premier est un cauchemar

GameFAQs a dressé le top 10 des jeux vidéo les plus compliqués de tous les temps

Le premier est un titre rétro qui a fait suer les joueurs : Ghosts ‘n Goblins

Depuis quelques années, certains studios s’autorisent enfin à ajouter de la difficulté aux jeux. Il faut dire que le marché vidéoludique s’est ouvert à un plus large public et forcément, les titres sont plus simples. Parmi les dignes représentants des expériences ardues, on trouve From Software, forcément. Mais dans l’histoire du gaming, quels jeux sont les plus durs ? Un top 10 a été dévoilé.

À lire > Toutes les sorties PlayStation, Xbox, Nintendo Switch et PC d’avril 2024

Le 1er du classement est un jeu rétro à la difficulté corsée

Certes, From Software développe des jeux difficiles comme Elden Ring dont le futur DLC se prépare, mais il y a bien plus compliqué. Notamment lorsque l’on se tourne vers le rétro gaming, une période où les développeurs n’avaient aucun problème à pousser le curseur au maximum.

Le site GameFAQs a dressé son top 10 des jeux vidéo les plus difficiles de l’histoire vidéoludique sur une échelle de 0 à 5. Bien évidemment, 5 est la note maximale. Sans surprise, comme évoqué plus haut, on retrouve pas mal de rétro gaming.

Ghosts ‘n Goblins : 4,76/5 Battletoads : 4,67/5 Super Mario Bros : The Lost Levels : 4,64/5 Super Ghouls ‘n Ghosts : 4,63/5 Darkest Dungeon : 4,61/5 Super Meat Boy : 4,59/5 Ninja Gaiden : 4,56/5 Sekiro: Shadows Die Twice : 4,50/5 Ninja Gaiden III : 4,43/5 F-Zero GX : 4,35/5

Ghosts ‘n Goblins s’empare donc de la première place du classement. Ce titre paru en 1985 est aussi difficile sur borne d’arcade que sur console. Pourquoi ? Le joueur se fait constamment harceler par des ennemis avec des timings très compliqués à tenir. Le pire, c’est que pour débloquer la vraie fin, il faut le finir deux fois de suite. Sa suite, Super Ghouls ‘n Ghosts, est aussi dans le top.

Nintendo se trouve en troisième place avec Super Mario Bros : The Lost Levels. Considéré comme le plus dur des épisodes, la firme japonaise a même décidé de ne pas sortir le jeu en Amérique et en Europe sur NES à cause de sa difficulté corsée. Un autre jeu de l’entreprise, F-Zero GX, s’empare de la 9ème place.

Quant à From Software, il faut se rendre à la 8ème place pour retrouver Sekiro: Shadows Die Twice. Si Dark Souls est une franchise ardue, beaucoup considèrent que ce titre se déroulant dans le Japon féodal représente un plus gros défi.