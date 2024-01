GTA 6 devient le deuxième trailer de jeux vidéo le plus visionné de l’histoire, mais qui est premier ?

La bande-annonce de GTA 6 vient de franchir le seuil des 168 millions de vues. De quoi en faire le second trailer de jeux vidéo le plus visionné de l’histoire derrière celui de Minecraft. Il reste toutefois encore largement distancé par un jeu mobile très populaire dont le trailer diffusé il y a 11 ans a été visionné plus de 361 millions de fois.

GTA 6 ©️ Rockstar

GTA 6 est le jeu le plus attendu du moment. C’est donc sans surprise que son trailer dévoilé en décembre dernier affole les compteurs sur YouTube. A l’heure où nous écrivons ces lignes, il a dépassé les 168 millions de vues sur la plateforme. De quoi lui conférer le titre de seconde bande-annonce de jeux vidéo la plus visionnée de l’histoire. Elle dépasse ainsi celle de Minecraft qui culmine à plus de 167 millions de vues. Mais alors, qui est sur la première marche du podium ?

Il s’agit de la bande-annonce de Subway Surfers. Pour rappel, ce jeu mobile de plateforme extrêmement populaire est sorti le 24 mai 2012. Il vous met dans la peau d’un tagueur qui fuit la police dans la métro. Celui-ci doit amasser des pièces et éviter les obstacles et les pièges qui se dressent sur son chemin. En 11 ans, le trailer Google Play de Subway Surfers a accumulé plus de 361 millions de vues. Un sacré score qu’il sera difficile de battre mais pas impossible.

GTA 6 : son trailer devient le plus populaire de l’histoire du jeu vidéo, après Subway Surfers

Et pour cause, les premières images de GTA 6 ont réussi à se hisser à la seconde position en un peu plus d’un mois. A l’inverse, les autres jeux susmentionnés ont dû attendre des années avant d’atteindre de tels sommets. A terme, il est donc fortement probable que la bande-annonce de GTA 6 parvienne à détrôner celle de Subway Surfers qui reste pour le moment seule en tête.

Les scores indécents réalisés par Rockstar s’expliquent à l’aune de l’attente immense autour de son futur jeu. Si les fuites ont permis de grapiller des informations notables, l’éditeur n’avait jusqu’alors rien dévoilé officiellement sur le gameplay, les personnages ou la ville choisie pour l’aventure. Les fans de la franchise attendaient ainsi frénétiquement le premier trailer du jeu, se laissant même avoir par des théories fumeuses partagées par des “leakers” autoproclamés.

Pour rappel, la première bande-annonce de GTA 6 avait rapidement pulvérisé un record sur YouTube lors de sa sortie. En à peine 24 heures, elle avait dépassé les 90 millions de visionnages, devenant la vidéo non-musicale la plus vue en moins d’un jour sur la plateforme. Un record qui était détenu jusqu’alors par le YouTubeur MrBeast (46 millions de visionnages).