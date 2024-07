Les 10 meilleurs remakes de jeux vidéo de tous les temps

© Capcom, SEGA, Square Enix

Ces dernières années, les sorties de remakes de jeux vidéo s’enchaînent à un rythme plus frénétique que jamais. Un véritable bonheur pour les plus nostalgiques attendant déjà avec impatience Silent Hill 2 Remake et Metal Gear Solid Delta : Snake Eater. Ceux qui aimeraient voir davantage de nouveautés arriver sur le marché, eux, pestent contre cette tendance clairement installée pour encore quelque temps.

Quoi qu’il en soit, impossible de contester que certains remakes offrent de très grands moments de plaisir grâce au travail des studios de développement. Quels sont les plus qualitatifs d’entre eux ? Voici notre liste, évidemment subjective, des meilleurs remakes de jeux vidéo de tous les temps.

10. Ratchet and Clank

La première aventure du Lombax et de son compagnon robotique peut être vécue sur PS4 grâce au jeu du même nom. Les changements entre le Ratchet and Clank de la PS2 et ce remake sont minimes, hormis quelques changements et ajouts comme le populaire mode photo.

Malheureusement, l’épopée de Ratchet et Clank ne peut pas être parcourue en coopération sur le même écran, comme l’autorisait la version PS2. Malgré cela, il s’agit d’un jeu à faire pour découvrir l’univers conçu par Insomniac Games.

9. Tomb Raider : Anniversary

Le seul remake de Tomb Raider à ce jour est sorti en 2007. Il s’agit de Tomb Raider Anniversary, une refonte complète du premier opus de la saga créé par Crystal Dynamics à l’occasion de son 10ᵉ anniversaire.

Bien sûr, la maniabilité améliorée constitue la principale raison pour les joueurs de replonger dans l’aventure de Lara Croft, en plus des graphismes modernisés. Notez que la jeune femme peut transporter autant de trousse de soins qu’elle le souhaite dans ce remake. Une limitation présente dans le premier épisode que vous connaissez bien si vous possédez Tomb Raider I-III Remastered.

8. Resident Evil 2 (2019)

Le jeu d’horreur de Capcom assène non seulement une claque graphique à son lancement, mais brille aussi par son audace en remaniant certains passages des campagnes de Claire et Leon. D’ailleurs, la structure globale de Resident Evil 2 Remake est bien différente de celle du jeu original.

Il n’existe plus quatre scénarios différents : Leon et Claire disposent chacun d’une campagne principale et d’un parcours bis. Resident Evil 2, pour lequel les joueurs développent encore des mods, se retrouve modernisé à tous les niveaux dans cette version. Il marque un véritable tournant dans l’histoire récente de la saga de Capcom, qui possède maintenant un véritable rythme de croisière dans la publication de remakes.

7. Demon’s Souls

Le premier Souls-like de FromSoftware a fait son retour dans une nouvelle version en novembre 2020, au moment de la sortie de la PS5. L’occasion pour les joueurs de (re)découvrir l’aventure impitoyable en profitant de la puissance de la console et des capacités de la DualSense.

Le titre de Bluepoint Games ne propose pas de nouvelles zones, mais le studio livre tout de même une interface modernisée et quelques armes supplémentaires. Attendez-vous à souffrir encore plus que dans d’Elden Ring si vous vous lancez dans l’exclu de Sony.

6. The Legend of Zelda : Link’s Awakening

Il existe un fossé entre Link’s Awakening version Game Boy et son remake paru sur Switch en septembre 2019 visuellement parlant. Cette dernière, toujours en vue du dessus, se démarque aussi par sa direction artistique très enfantine.

Ce parti pris ne nuit en rien à l’expérience. Notez que les compositions musicales réorchestrées rythment parfaitement l’aventure d’une quinzaine d’heures proposée par ce remake. The Legend of Zelda : Link’s Awakening est une véritable réussite sur Nintendo Switch.

5. Yakuza Kiwami

Quand on voit tout le chemin parcouru par la licence depuis la sortie de Yakuza Kiwami, on se dit que SEGA a été bien inspiré de concevoir ce remake du premier épisode de la saga. La version de 2005 ne ressemble clairement pas à celle de 2016.

Yakuza Kiwami offre une plongée au cœur d’un quartier de Tokyo, Kamurochō, inspiré de Kabukichō qui existe bel et bien. Le début d’une longue et passionnante histoire à travers de multiples épisodes à découvrir prochainement sur le petit écran grâce à la série Yakuza d’Amazon Prime Video.

4. Resident Evil (2002)

Voici un des premiers remakes de l’histoire du jeu vidéo. En 2002, Capcom publie Resident Evil sur GameCube. Il s’agit d’une version inédite du premier opus de la saga créée à partir de zéro. À sa sortie, le titre bluffe la presse et aux joueurs. Rarement un jeu vidéo n’avait offert de tels effets de lumière à l’époque.

Dans cette version Gamecube, les zombies se montrent plus dangereux que jamais : ils peuvent emprunter les escaliers, ouvrir des portes et se transformer en Crimson Head une fois mort grâce au Virus-T. Le soft compte aussi des zones et armes inédites ainsi que des énigmes remaniées. Un remake extrêmement généreux et ambitieux comme sait encore le faire Capcom aujourd’hui.

3. Dead Space Remake

Le remake du premier Dead Space impressionne grâce au travail de Motive Studios et au moteur Frostbite. L’œuvre originale offrait déjà une immersion hors-du-commun lors de sa sortie en 2008, notamment grâce à son interface diégétique. Elle transpire encore davantage dans cette nouvelle version.

Dead Space Remake ne se contente pas d’offrir des graphismes sublimes et compte de multiples changements par rapport au jeu de base. Isaac Clarke est doublé dans cette version, tandis que plusieurs nouveaux passages sont à découvrir. Les séquences en apesanteur se révèlent également bien plus digestes. Une grande réussite.

2. Resident Evil 4 Remake

Le très attendu remake de Resident Evil 4 est quasiment parfait. Le jeu développé sous RE Engine propose des graphismes magnifiques pour apprécier au mieux cette vision plus sombre de l’aventure de Leon. Comme avec Resident Evil 2, Capcom ne se repose pas sur ses acquis et son matériau de base, aussi culte soit-il.

Resident Evil 4 Remake innove avec ses quelques passages où la discrétion se révèle utile pour se faufiler dans le dos des ennemis et les éliminer au couteau, son stand de tir, ainsi que ses quelques objectifs et boss annexes. Le jeu se prend un peu plus au sérieux, sans en faire trop. Resident Evil 4 était déjà excellent, mais Capcom parvient à placer la barre encore plus haut avec ce remake.

1. Final Fantasy 7 Rebirth

Recréer un jeu culte de zéro produit généralement un titre de grande qualité. Pourtant, plutôt que de livrer un remake « classique » de Final Fantasy, Square Enix a décidé de livrer un projet en trois épisodes (pour une contrainte technique, l’histoire ne tenant pas au sein d’un unique jeu) et surtout de proposer une toute nouvelle vision de l’épopée de Cloud pour arrêter Sephiroth.

Le fantastique Final Fantasy 7 Rebirth, encore plus que FF7 Remake, bouscule complètement les repères des fans avec son monde ouvert, ses combats explosifs aux nombreuses mécaniques et donc, son écriture et son scénario audacieux. Bien qu’il se nomme « Rebirth », aucun jeu ne porte mieux que lui le nom de « remake », le tout en se montrant exceptionnel du début à la fin.